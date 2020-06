Il modo più semplice per mangiare in modo più sano

Questo significa che il primo piccolo passo in avanti potrebbe essere semplicemente decidere di includere una porzione di verdure in un pasto quotidiano. Quando questo cambiamento sarà stato assimilato positivamente, il piccolo passo successivo potrebbe essere modificare un'abitudine poco salutare (ad esempio, mangiare caramelle come spuntino), riducendola di qualche grado (se mangi caramelle tre volte alla settimana, prova a ridurre a due). Una volta accettati entrambi i cambiamenti, affronta un'altra piccola modifica. Poi un'altra e un'altra ancora. L'importante è seguire la rotta avanzando costantemente e



sapendo anche che, a volte, sbaglierai. E anche questo va bene. "È un videogioco in cui hai un'infinità di vite, per cui, se un giorno fallisci, il giorno dopo puoi tornare a giocare e provarci di nuovo", afferma Scot-Dixon. Invece di colpevolizzarti per uno strappo alla dieta, secondo St. Pierre è più importante pensare a come reagire la volta successiva: "Utilizza le battute di arresto come feedback piuttosto che come fallimento".



E non dimenticare di notare cosa è andato bene, aggiunge Scot-Dixon. "Troppo spesso le persone si concentrano su ciò che è andato storto, mentre magari l'80% è andato bene! Meglio utilizzare questi successi come modello di riferimento", afferma. È così che riuscirai a raggiungere più traguardi.



Fanne un'abitudine: segui lo schema descritto sopra e aggiungi ogni volta un piccolo cambiamento positivo alla tua dieta, ad esempio includendo una porzione di verdure in un pasto. Integra questo comportamento a un'abitudine che hai già, come pensare a ciò che mangerai per pranzo. In questo modo, la prossima volta che ti chiederai "Cosa voglio per il pranzo?" la risposta sarà: "Aggiungerò una porzione di verdure". E quando l'avrai fatto davvero, non dimenticare di farti le meritate congratulazioni; questo contribuirà a consolidare la tua nuova, buona abitudine.