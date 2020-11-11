Guida per principianti alle inversioni yoga

"Qualsiasi posizione di yoga in cui la testa si trova al di sotto del corpo": questa è la definizione letterale di inversione. Tuttavia, il punto di vista di Branden offre uno spunto di riflessione altrettanto importante, ossia "perché" aggiungere le inversioni alla tua pratica.



Oltre a tutti i benefici citati da Collinsworth, le inversioni offrono anche importanti vantaggi fisici e fisiologici. In uno studio pilota pubblicato da "BMC Research Notes" si è riscontrato che, in un programma di yoga della durata di otto settimane, in cui veniva gradualmente aumentato il tempo dedicato alle inversioni da 7 a 20 minuti, la maggior parte dei partecipanti ha mostrato un aumento significativo della variabilità della frequenza cardiaca la sera. Ciò significa che hanno trascorso più tempo in uno stato parasimpatico, la modalità "riposo e digestione" del corpo, durante la quale la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e lo stress diminuiscono, i muscoli si rilassano e le riserve di energia aumentano. In parole povere? Le inversioni possono avere un effetto ricostituente sul sistema nervoso autonomo.