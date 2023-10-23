Shopping online: guida per effettuare correttamente un ordine

ORDINI SEMPRE CORRETTI
Move to Zero
Guida rapida per effettuare correttamente un ordine
Sapevi che i resi possono avere un impatto notevole? Scegliendo i prodotti giusti già dalla prima volta, non solo risparmierai tempo e fatica, ma potrai goderteli non appena arrivano.
Scopri di più sul prodotto
Hai trovato qualcosa che ti piace? Nella pagina del prodotto, puoi cliccare su "Visualizza dettagli prodotto" per scoprire di più prima di acquistarlo. Qui puoi trovare tutto, dai materiali alle istruzioni per il lavaggio fino ai vantaggi, per capire se il prodotto fa per te prima di fartelo spedire a casa.
Guide alle taglie e alle misure
La taglia o misura giusta può fare davvero la differenza, per qualsiasi tipo di prodotto. Ogni persona è diversa, quindi ecco qualche consiglio per trovare il fit ideale per i capi di abbigliamento, la calzata giusta per le scarpe e così via.
Scegliere l'abbigliamento perfetto
Se stai cercando il fit perfetto per un capo di abbigliamento, la sezione "Taglia/misura e fit" è il punto di partenza giusto: ti mostra l'altezza e la taglia del modello o della modella per aiutarti a immaginare come potrebbe vestire il prodotto. Controlla la tabella delle taglie e delle misure per ulteriori dettagli o confronta la taglia con quella di prodotti che già possiedi. Se hai ancora qualche dubbio, puoi visitare un Nike Store e provare personalmente i capi.
Scegliere il giusto paio di scarpe
Se stai cercando una scarpa dalla calzata ideale, puoi controllare la misura delle scarpe che già possiedi o misurare il tuo piede e confrontare i risultati con la tabella delle taglie e delle misure. Visita un Nike Store vicino a te per provare le scarpe e ottenere assistenza da uno Store Athlete.
Quando si tratta di resi
Nonostante la facilità con cui puoi restituire un articolo, visitare un negozio di persona rende più facile ottenere aiuto immediato per trovare taglie, misure e fit giusti. Trova un Nike Store qui sotto per poterti rivolgere a uno dei nostri Store Athlete.
Dare nuova vita a scarpe quasi nuove
Quando ci vengono restituite scarpe, cerchiamo modi per estendere la loro durata nel contesto del progetto Move to Zero: il nostro percorso verso l'annullamento degli sprechi e delle emissioni di carbonio per proteggere il futuro dello sport. Se sono come nuove, solo poco consumate o con qualche imperfezione, provvediamo alla pulizia, alla sanificazione e le rinnoviamo a mano prima di rimetterle sui nostri scaffali. Diventeranno il nuovo paio preferito di qualche cliente a un prezzo ridotto. L'acquisto di un prodotto ricondizionato ne prolunga la durata, così resterà ai piedi di qualcuno senza finire in discarica.