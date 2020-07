Dormi bene questa notte per correre meglio domani

Forse non sei un runner professionista, ma trascorri comunque quasi un terzo della tua giornata ad allenarti. O almeno dovresti.



Dormire dalle sette alle nove ore a notte è la soluzione ideale per il training, perché consente di ricaricare le batterie e migliorare le prestazioni. Lo afferma Cheri Mah, MD, ricercatrice medica presso l'UCSF Human Performance Center e parte del Nike Performance Council, specializzata in sonno e prestazione negli atleti professionisti. "Con sei ore di riposo, puoi caricare le batterie del 60% e perdere le energie molto più velocemente", afferma la dottoressa Mah. "Potresti, invece, caricarle dell'80, 90 o 100% ogni notte e scoprire di cosa sei veramente capace".



Privarsi di quelle ore di sonno fa crollare tutto, afferma Mah. Ecco alcuni esempi:



1. La mente non sarà più così acuta. Stare in piedi per 24 ore di fila causa lo stesso danno cognitivo e motorio di una concentrazione di alcol nel sangue pari a circa 0,10%, un valore superiore al limite legale per la guida.



2. Potresti ammalarti. Dormendo massimo sei ore a notte, hai una probabilità quattro volte superiore di prenderti un raffreddore, rispetto a sette o più ore di sonno.



3. Puoi ingrassare. La deprivazione cronica del sonno altera i livelli di leptina e grelina, gli ormoni che regolano la fame, e può aumentare le probabilità che tu faccia il pieno di cibi ricchi di grassi saturi e zuccheri.



Tuttavia, la rivelazione potenzialmente peggiore per gli atleti proviene dalle attuali ricerche di Mah, secondo le quali dormire un numero di ore non sufficiente per diversi giorni può cambiare il pattern di coordinazione e la biomeccanica. "Ciò ha implicazioni in termini di prestazioni, ovviamente, ma l'altra potenziale implicazione è che si è soggetti a un maggior rischio di infortuni", afferma.



Alla luce di tutto ciò, come mai il 70% degli adulti americani non dorme il numero di ore raccomandate in una notte? Perché dormire bene è difficile, come trovare il tempo per fare esercizio fisico regolare e mangiare meglio, spiega Mah.