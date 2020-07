Consigli di alimentazione sana che funzionano davvero per i runner

Mangiare bene per sentirsi bene, come si suol dire.



Ma è anche dimostrato che una buona alimentazione può innescare cambiamenti positivi a livello microscopico all'interno del nostro organismo. I nutrimenti contenuti nel cibo che mangiamo alimentano i nostri mitocondri, i motori all'interno delle cellule. Questi mitocondri forniscono al corpo l'energia per fare qualunque cosa, dal respirare al produrre gli ormoni essenziali fino a flettere i muscoli. "Quanto migliore è la qualità del cibo che ingeriamo, tanto maggiore sarà l'energia che produrremo", afferma Brian St. Pierre, dietologo certificato e Director of Nutrition presso Precision Nutrition, azienda che realizza programmi benessere per atleti professionisti e non.



"Mangiare frutta, verdura, proteine e alimenti poco elaborati può aiutare a migliorare l'umore, aumentare l'energia e favorire il sonno e il recupero", afferma St. Pierre. "A lungo termine, tutto questo aiuta a diventare runner migliori".



Anche se potrebbe sembrare buon senso, uno dei motivi principali per cui non si riesce a mangiare in questo modo è che si adotta un approccio perfezionista. "Ci si rapporta alla propria dieta con una mentalità severa, o tutto o niente", afferma St. Pierre. "Poi si getta la spugna, perché un approccio del genere è insostenibile". Cosa è invece sostenibile? Piccoli cambiamenti salutari che si trasformano facilmente in abitudini.



"Pensa alla tua dieta come a una linea continua", dice St. Pierre. "Chiediti quali scelte alimentari puoi fare che siano un po' meglio di quelle che fai ora" Magari puoi bere qualche bevanda gassata in meno durante il giorno o sostituire un biscotto con un frutto a pranzo. Metti in atto una piccola modifica, suggerisce St. Pierre, e poi poniti nuovamente la domanda, settimana dopo settimana.



"Prima di rendertene conto, avrai trasformato in modo radicale la tua dieta", afferma, una trasformazione che non può avvenire da un giorno all'altro.