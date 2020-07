È davvero il caso di correre oggi? Ecco come stabilirlo.

Un cambiamento semplice

Se sei in dubbio se andare a correre, chiediti:"Come mi farà sentire questa corsa?"



Ecco il consiglio di Shalane Flanagan, quattro volte atleta olimpica e coach del Bowerman Track Club. "Se correre è troppo stressante, se senti dolore o se la giornata non migliorerà grazie alla corsa, la risposta è: oggi non è il caso di correre", afferma.



Flanagan, che di recente si è ripresa da due interventi chirurgici al ginocchio, dichiara di farsi spesso questa domanda. "Devo leggere i segnali e parlare onestamente con me stessa".



Essere onesti significa anche sapere se stai correndo perché sei intimidito, afferma Bennett. Se è questo il caso, il suo consiglio è quello di dirti che andrai a correre solo per cinque minuti. Puoi sempre fermarti. Puoi sempre camminare. Ma forse potresti scoprire che l'inizio era la parte più difficile, e che i 30 minuti successivi di corsa erano esattamente ciò di cui avevi bisogno.



Se, invece, il tuo comportamento è più di tipo A, un runner che deve farcela per forza, presta attenzione al messaggio di Brett Kirby, PhD, studioso di human performance che ha lavorato con alcuni dei migliori runner del mondo presso il Nike Sport Research Lab.



"Costruisci un rapporto amichevole con la corsa, non aggressivo del tipo: 'vado a macinare chilometri a tutta velocità per mettermi, poi, in una situazione dalla quale non riuscirò a uscire il giorno dopo'", afferma Kirby. "In quel caso, si tratta solo di intensità fine a se stessa, e non credo che le persone con questo tipo di atteggiamento abbiano tanto successo".