Il consiglio per l'allenamento di cui ogni runner ha bisogno

Qual è il modo migliore per odiare una canzone che ami? Ascoltarla e riascoltarla in continuazione.



Lo stesso vale per la corsa, afferma Chris Bennett, Global Head Coach Nike Running. "Che divertimento c'è nel percorrere ogni giorno gli stessi 5 km?" si chiede. "Non c'è soddisfazione più grande del completare un'altra corsa. Variare il percorso, nei limiti del possibile, è importantissimo per continuare a sentirsi motivati a praticare questo sport". Questo è fondamentale per diventare dei runner migliori, secondo Derek Samuel, fisioterapista abilitato e membro del Nike Performance Council.



"Se stai cercando nuovi stimoli, prova ad accorciare il passo e ascolta la risposta del tuo corpo", consiglia Samuel. "Oppure non saltare troppo quando stacchi. L'escursione in verticale della testa non deve superare i 4-6 centimetri". Questi accorgimenti gioveranno al tuo corpo, sostiene, e ti verrà voglia di correre di più o più spesso.



Ma soprattutto, una routine più variegata fa bene ai muscoli e alla mente, sostiene Brett Kirby, PhD, studioso delle performance umane presso il Nike Sport Research Lab. "Se mangiassimo solo hot dog tutti i giorni, priveremmo il nostro corpo degli effetti benefici offerti da altre sostanze nutrienti salutari", afferma Kirby. "Per essere un runner sano sotto ogni punto di vista, devi alimentare il tuo corpo con tante cose diverse".