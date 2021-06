Cosa sono gli allenamenti con parametri programmati e come usarli?

Come programmare un workout con parametri di riferimento

Secondo Frost esistono tre diversi momenti in cui inserire un workout con parametri di riferimento nel tuo percorso: quando inizi o riprendi ad allenarti dopo una pausa e vuoi definire il livello di partenza; quando esegui la stessa routine per un certo periodo di tempo e vuoi verificare se stai effettivamente facendo progressi; infine, quando cerchi di migliorare un aspetto specifico e vuoi tenere traccia anche dei progressi meno rilevanti.



Indipendentemente dal motivo per cui lo esegui, ecco tre regole che dovrai rispettare per trarre il maggior vantaggio da un test con parametri di riferimento. Regola n. 1: dai il massimo. Regola n. 2: registra i tuoi risultati (tempo, ripetizioni, peso e qualunque altro parametro tu stia testando). Regola n. 3: quando ripeti il test, non modificare l'allenamento. "Stai verificando le tue capacità", afferma Frost. "Per ottenere informazioni che siano quanto più precise possibile, devi mettercela tutta, tenere un registro ed essere costante".



Per Frost, se desideri testare una particolare capacità cardio o un'abilità specifica, il tuo primo workout con parametri di riferimento dovrebbe imitare tale attività. Ad esempio, se desideri correre un chilometro in meno di 4 minuti in tre mesi, il tuo parametro di riferimento dovrebbe essere la velocità con cui oggi riesci a correre un chilometro. Se invece il tuo obiettivo è eseguire 10 trazioni consecutive in sei mesi, il tuo parametro di riferimento dovrebbe essere la tua prova migliore in questo esercizio. Considerando il fatto che occorrono circa sei settimane di allenamento affinché si verifichino importanti cambiamenti fisiologici, Clayton consiglia di eseguire un workout con parametri di riferimento ogni 1-3 mesi.



Verificare il proprio livello di condizione fisica generale è un po' più complicato, poiché comporta l'analisi di più elementi. In questo caso, per Clayton i workout con parametri di riferimento più efficaci includono movimenti composti (esercizi che coinvolgono contemporaneamente diverse articolazioni e gruppi muscolari) e una buona dose dei sei schemi motori principali, vale a dire squat, piegamenti, affondi, spinte, trazioni e carico. Se desideri migliorare la tua resistenza muscolare, Frost suggerisce di eseguire 100 ripetizioni di air squat, 50 sit-up e 25 piegamenti il più velocemente possibile. Se invece desideri migliorare la forza in generale, puoi prevedere meno ripetizioni di squat, stacchi da terra, distensioni su panca e vogatore, ma con pesi che ti mettano alla prova ed entro un tempo stabilito. Se pensi ancora che sia difficile essere il tuo coach, prova alcuni validi workout con parametri di riferimento sull'app Nike Training Club.



Clayton afferma che per essere chiari, la tua routine di allenamento generale non deve prevedere esclusivamente l'esecuzione dei parametri di riferimento. Secondo lui, un programma olistico deve coinvolgere non solo i movimenti obiettivo, ad esempio la corsa o le trazioni, ma anche le aree e i gruppi muscolari che supportano tali movimenti, includendo quindi esercizi per il rafforzamento del core e dei glutei per la corsa, ed esercizi di presa e con il vogatore per le trazioni. In questo modo, quando eseguirai il workout con parametri di riferimento la seconda, la terza o la decima volta (non ci sono limiti), avrai più probabilità di notare costanti progressi.