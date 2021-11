Cosa e come mangiare per ridurre lo stress secondo gli esperti di nutrizione

Per fortuna, come ci ricorda Decker, esistono alimenti che riducono lo stress, ad esempio tutti cibi ricchi di nutrienti che sono integrali o poco elaborati. Pensa a quei cibi che riesci letteralmente a immaginarti crescere nella natura o essere vivi, come frutta e verdure fresche, proteine vere (pesce, pollo, carne, legumi), cereali integrali (quinoa, riso integrale, avena) e i grassi buoni, come la frutta a guscio.

Questi cibi non solo riescono a evitare quella reazione "nuovo alimento, che cos'è?" che genera l'infiammazione, ma creano un ambiente calmo all'interno dell'organismo affinché l'intestino e il cervello lavorino in modo armonioso, come afferma Haysbert. Di conseguenza, lo stomaco non influisce negativamente sul cervello, e viceversa.