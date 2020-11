Cosa mangiare per dormire meglio

Se pensi al cibo come a un carburante che ti dà la carica, sappi che può anche sortire l'effetto opposto, ma con risvolti positivi. "La nostra dieta influisce notevolmente sulla qualità del nostro riposo", sostiene Marie Pierre St-Onge, PhD, direttrice dello Sleep Center of Excellence della Columbia University, a New York, e docente associata di medicina nutrizionale, dedita allo studio degli effetti dell'alimentazione sul sonno da ben vent'anni.



Secondo la ricerca di St-Onge, le persone che consumano regolarmente alimenti ricchi in fibre, come frutta, verdura e cereali integrali, generalmente dormono più a lungo, più profondamente e meglio. Questi cibi presentano un elevato contenuto di prebiotici, composti che nutrono i batteri buoni nell'intestino, i quali contribuiscono a regolare gli ormoni del sonno.



Al contrario, secondo un nuovo studio pubblicato dal "The American Journal of Clinical Nutrition", quando seguiamo una dieta altamente glicemica, caratterizzata da carboidrati raffinati e zuccheri aggiunti presenti in pane bianco, riso, dolciumi e bibite gassate, il rischio di insonnia è più alto. Questi alimenti dall'elevato contenuto in zucchero possono causare picchi glicemici seguiti da cali repentini, che portano alla produzione di ormoni dello stress, quali cortisolo e adrenalina, nocivi per il sonno, come afferma James Gangwisch, PhD, professore associato presso la Columbia University e autore principale dello studio.