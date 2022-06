Cosa indossare per il running a temperature diverse

A seconda di dove vivi, la temperatura invernale abituale potrebbe variare tra i 4° e i -7º C, o ancora meno.



Per le corse invernali, il segreto è vestirsi a strati. Strati su strati! Indossare uno strato base ti consente di adattarti meglio alle variazioni di temperatura corporea e ambientale. Così potrai adattarti all'ambiente e sarai in grado di svolgere al meglio l'attività sportiva. Ecco una guida rapida per vestirsi a strati.



Una buona regola di fondo per scegliere gli strati da usare con il freddo è vestirsi come se la temperatura esterna fosse superiore di 5-10º C rispetto a quella reale. Ci sono però delle eccezioni: se tendi ad avere una temperatura corporea più alta e durante l'esercizio fisico ti riscaldi rapidamente, tienine conto.



Strato base

Un efficace strato base è essenziale per il comfort e le prestazioni e può fare la differenza quando corri a basse temperature. Lo strato base ideale deve permetterti di aggiungere altri strati senza surriscaldarti, ma, se la situazione lo richiede, devi poterlo usare anche da solo dopo aver tolto gli strati aggiuntivi.



Quando scegli lo strato base, i due aspetti fondamentali sono traspirabilità e capacità di assorbire il sudore. La traspirabilità mirata e la teconologia di Nike Dri-FIT contribuiscono a proteggere la pelle da sudore e pioggia.



Strato intermedio

Questo strato deve trattenere il calore tra lo strato base e lo strato intermedio stesso. L'obiettivo principale è l'isolamento.



Quando scegli lo strato intermedio, non dimenticare di prendere in considerazione pioggia, vento o neve, che possono amplificare la percezione del freddo. Uno strato intermedio adeguato può essere aggiunto allo strato base o indossato da solo. Quando la temperatura inizia a scendere sotto i 4° C, potresti aver bisogno di più strati intermedi per garantirti maggiore isolamento.



Strato esterno

Gli strati esterni sono essenziali per proteggerti dalle intemperie. Vento, pioggia, neve... insomma, qualsiasi condizione metereologica che puoi aspettarti quando fa freddo. Quando la temperatura scende sotto lo zero, è imprescindibile indossare uno strato esterno. È ora di far sapere al tempo che fai sul serio. Ti servirà un buon capo isolante in tessuto leggero per garantirti il comfort adeguato.



Guanti

Indossare i guanti a basse temperature aumenta l'isolamento e riduce la perdita di calore. Quando esponi le mani al freddo, si verifica una perdita di calore per irraggiamento. Anche se il tuo corpo è ben coperto, tenere le mani scoperte può avere un impatto non indifferente.



A volte si tendono a trascurare i guanti da running quando non fa ancora freddissimo, ma un paio di guanti può eliminare la necessità di strati aggiuntivi. I nostri guanti sono dotati di tecnologia Dri-FIT, in grado di offrire calore e protezione senza aggiungere peso. Sono inoltre dotati di polpastrelli in silicone per gli schermi touch (così non devi toglierli ogni volta che controlli l'andatura sull'app Nike Run Club). I nostri berretti da running offrono anch'essi la tecnologia Dri-FIT per mantenere calde la testa e le orecchie.



Scarpe e calze da running

Non dimenticare la parte fondamentale del running: i piedi! Non solo le scarpe devono tenerti al caldo, ma devono anche proteggerti dalle intemperie e fornirti la trazione sufficiente per affrontare superfici sdrucciolevoli. Le calze devono essere traspiranti e allontanare il sudore dalla pelle per evitare di perdere calore per evaporazione.



La tecnologia Nike Shield offre protezione dal maltempo con materiali idrorepellenti, maggiore trazione e design rifrangente a 360 gradi.



Per tenere i piedi al caldo, potresti lasciarti tentare dalle calze in fleece o in lana, ma questi materiali non regolano bene la traspirazione e, oltretutto, rallentano il flusso sanguigno e assorbono umidità. Le calze Nike Training sono dotate di ammortizzazione mirata che dona comfort ai tuoi piedi a ogni passo. Realizzate con filati che si adattano alla temperatura, sanno tenerti al caldo e allontanano il sudore durante l'attività fisica.