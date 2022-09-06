Cos'è il cross country?

Le gare di corsa campestre iniziarono a metà Ottocento prendendo spunto da giochi chiamati "hare and hounds" (lepre e segugi) e "paper chase" (caccia alla carta), diffusi tra gli studenti delle scuole inglesi. In questi giochi, un partecipante era la "lepre" e gli altri i segugi al suo inseguimento, oppure, in base alla versione, il giocatore da inseguire scappava lasciando cadere dei pezzi di carta che gli inseguitori dovevano raccogliere.

Nel 1837, le scuole organizzarono gare ufficiali l'una contro l'altra e, 30 anni dopo, Londra ospitò il primo campionato nazionale. Anche se il percorso era di appena 5,5 km, attraversava una palude e varie colline e, in più, la partenza era prevista di sera, per cui i runner dovevano orientarsi al buio.

Da allora, i percorsi sono diventati più sicuri (e meglio illuminati) e la disciplina si è evoluta a livello globale. La corsa campestre arrivò negli Stati Uniti nel 1869 e, poco meno di vent'anni dopo, fu fondata la United States National Cross Country Association per far conoscere lo sport a un maggior numero di partecipanti. Nel 1912 divenne una disciplina olimpica individuale e a squadre, ma solo fino al 1924.