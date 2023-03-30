Come stabilire degli obiettivi senza rischiare il burnout

Uno dei modi migliori per fissare degli obiettivi è adottare la strategia degli obiettivi SMART. Per soddisfare questi criteri, un obiettivo SMART deve essere Specifico, Misurabile, Attuabile, Rilevante e Tempestivo.

Partire da un obiettivo specifico è fondamentale perché ti aiuta a definire esattamente il traguardo da raggiungere e a capire chi potresti coinvolgere per farti aiutare, come potresti valutare i tuoi progressi lungo il percorso e quali ostacoli sai già che dovrai affrontare, come problemi legati alla tabella di marcia o mancanza di motivazione. E cosa più importante, la specificità è il primo criterio degli obiettivi SMART: è importante capire perché stai scegliendo questo particolare obiettivo rispetto a un altro.

Gli altri aspetti legati agli obiettivi SMART riguardano invece la capacità di misurare i propri progressi in relazione all'obiettivo, di scegliere un obiettivo realistico e significativo e stabilire una scadenza. Puoi anche lavorare a più obiettivi SMART contemporaneamente, anche se è consigliabile sceglierne solo alcuni per non lasciarsi sopraffare dalla stanchezza.

Per esempio, alcuni di questi obiettivi potrebbero essere: riuscire a sollevare metà del proprio peso corporeo in 6 settimane per contrastare gli effetti di una vita lavorativa eccessivamente sedentaria; correre una 5 km in 3 mesi per la propria associazione di beneficenza preferita; attraversare una serie di sbarre per prepararsi a una gara di corsa a ostacoli che si terrà tra 2 mesi. Tutti questi esempi sono legati a obiettivi personali, realizzabili entro un arco di tempo ben definito, per cui è possibile valutarne i progressi lungo il percorso.