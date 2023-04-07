Come fare attività fisica in caso di osteoartrite, secondo gli esperti

L'artrite è una patologia molto diffusa: nel 2019, si registravano 527,81 milioni di casi in tutto il mondo di questa malattia degenerativa delle articolazioni, che colpisce più comunemente le mani, la regione lombare, il collo, le ginocchia, le anche e i piedi. I sintomi, che variano dal dolore alla rigidità e al gonfiore, possono rendere difficile qualsiasi tipo di movimento e in particolare l'attività fisica.

Tuttavia, ti farà piacere sapere che puoi comunque allenarti. Anzi, secondo alcuni fisioterapisti e chirurghi ortopedici, è persino consigliabile, sempre previo consenso dei medici. Continua a leggere per scoprire i consigli su come fare attività fisica in caso di osteoartrite, la forma più comune di artrite.