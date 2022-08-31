Otto consigli per correre con il cane

Otto consigli per correre con il tuo cane
Salute e benessere
Scopri come allenarti in compagnia del tuo amico a quattro zampe con stile e in tutta sicurezza.
Correre con il cane è ben diverso da allenarsi per una maratona o per battere un record. Significa più che altro uscire insieme e godersi l'avventura.
Preparati, perciò, per un'esperienza che sarà un po' diversa rispetto a quando corri in solitaria. "Molti cani amano correre, ma non necessariamente sanno come si affronta una corsa", afferma Chris Bennett, Global Head Coach di Nike Running.
Ecco otto consigli da seguire prima di prendere il guinzaglio.
- Stabilisci una routine
- Lascia che sia il tuo cane a dettare l'andatura
- Porta tanta acqua
- Lavora sulla resistenza nel tempo
- Utilizza un guinzaglio regolabile
- Scegli il terreno giusto
- Attenzione a capire quando è il momento di fermarsi
- Ricorda il bagnetto post-corsa
Come correre insieme al tuo cane
Ricorda di controllare il meteo e prendi in considerazione la razza del cane (scopri di più in fondo a questo articolo): se tutte le condizioni sono a favore, è ora di fare una corsa con il tuo amico a quattro zampe.
1.Stabilisci una routine
I cani sono creature abitudinarie e per questo motivo apprezzano le routine. Per mantenerli calmi, ogni volta che ti prepari a una corsa prova a ripetere sempre la stessa serie di attività, nella stessa sequenza.
Potreste prepararvi in questo ordine: prima gli metti il guinzaglio, poi lo fai sedere accanto a te mentre ti metti le scarpe. Prendi la borraccia e uscite insieme per il vostro allenamento.
2.Trova l'andatura perfetta
Anche se vorresti gestire tu la corsa, è meglio lasciare che sia il cane a stabilire l'andatura. Dovresti anche avere un po' di pazienza in più e lasciargli il tempo di fermarsi di tanto in tanto, bere quanta acqua vuole e fiutare intorno. Per qualsiasi cane, grande o piccolo, la possibilità di esplorare un ambiente nuovo è stimolante; il cane, inoltre, apprezzerà che gli vengano concessi alcuni minuti per riposare.
3.Non dimenticare l'idratazione
Quando correte insieme, dovrai portare con te il doppio dell'acqua, perché a bere sarete in due. I cani dovrebbero fare parecchie brevi pause durante la corsa, per riposarsi e bere.
Potresti investire in una piccola ciotola gonfiabile che ti consentirà di condividere facilmente l'acqua con il tuo amico.
4.Passo dopo passo fino alla Long run
La resistenza è fondamentale per qualsiasi runner: per svilupparla ti consigliamo di iniziare con distanze brevi e aggiungere chilometri regolarmente, fino a realizzare il tuo obiettivo. Anche i cani che corrono hanno bisogno di questo tipo di attenzione, quindi è bene farli cominciare con percorsi brevi. Questo metodo è ottimo anche per scoprire se il cane è portato per la corsa o se la gradisce.
Se vuoi cercare di convincere un cucciolo riluttante, inizia con delle camminate. Poi, introduci lentamente brevi tratti di corsa. Aumenta gradualmente la lunghezza di queste corse fino a che, dopo alcune settimane, il cane sarà in grado di percorrere tutto il tragitto accanto a te.
5.Utilizza un guinzaglio regolabile
Poiché mentre corri ti muovi velocemente, hai bisogno di un modo semplice per mantenere il cane sotto controllo, per la sicurezza sua e altrui. Un guinzaglio regolabile ti permette di controllare facilmente il suo raggio d'azione, in modo da evitare che si allontani troppo in presenza di pericoli nei paraggi, come automobili o altri cani. Per un maggiore controllo, abbina il guinzaglio regolabile a una pettorina. Alcune persone corrono usando un guinzaglio a mani libere.
Appendi pettorina e guinzaglio in un punto specifico della casa, in modo che il cane capisca quando è il momento di andare a correre. Aggiungi alcuni sacchettini igienici, perché può sempre capitare di averne bisogno.
6.Corri sul terreno giusto
Le tue scarpe sono perfettamente ammortizzate per strade accidentate e asfalto, mentre le zampe dei cani non sono sempre altrettanto resistenti. Sull'asfalto possono irritarsi, quindi prova a trovare un percorso che includa tratti di terreno, erbosi o sabbiosi. Se scegli lo sterrato al posto della corsa su strada, sarete entrambi più comodi.
7.Attenzione ai segnali che indicano che è il momento di smettere
Il cane non può certo dirti se ha raggiunto il suo limite per la giornata, ma ci sono dei segnali visibili che possono farti capire quando è ora di smettere. Ecco quali sono:
- Affanno eccessivo
- Andatura lenta
- Rifiuto di correre
- Labbra estremamente tirate all'indietro
- Lingua rosso scuro
- Bava eccessiva
Fai attenzione a questi segnali quando ti fermi per farlo bere e, se noti qualcosa, interrompi la corsa.
8.Igiene dopo la corsa
I cani non hanno necessariamente bisogno di un bagno completo dopo la corsa, ma le zampe richiedono una certa attenzione. Lungo il tragitto, sassolini o altri frammenti possono infilarsi tra le dita del cane e causare irritazioni o persino infezioni. Dopo la corsa, puliscigli le zampe con un panno caldo e insaponato per evitare problemi.
È importante stabilire una routine non solo per i momenti prima della corsa, ma anche per il dopo. Magari puoi sciacquargli le zampe fuori, prima di rientrare per dargli la sua meritata ricompensa, oppure puoi lavargliele subito, non appena tornate a casa. La pulizia deve diventare una parte importante del defaticamento.
"Ricordati di portare qualche regalino per festeggiare alla fine della corsa. C'è sempre qualcosa da festeggiare."
– Chris Bennett
Global Head Coach di Nike Running
Perché portare con te il cane quando vai a correre
Se possiedi un cane sai che fare attività fisica è importante per te quanto per il tuo cucciolo. Andando a correre insieme, avrete la possibilità di tenervi in forma entrambi e passare del tempo insieme. Il tuo cane è di una razza che ha bisogno di fare molto esercizio? Correre insieme è l'ideale per muoversi un po' e non rimanere chiusi in casa.
Correre è anche un ottimo modo per mantenere il cane nel suo peso forma, preservarne i riflessi e migliorarne lo stato di salute e la resistenza in generale. Fare della corsa un appuntamento quotidiano darà al tuo cane qualcosa da attendere con trepidazione durante la giornata e a te un motivo per allenarti con regolarità.
Trova le razze giuste per la corsa
Se stai cercando un amico fidato con cui correre, non prendere un cane qualsiasi. Per trovare il partner giusto, la scelta della razza è importante. Non tutti i cani sono fatti per correre, e alcuni semplicemente non sono inclini a farlo.
Spesso i cani con muso e zampe corti non sono molto portati per la corsa, e un bulldog, per esempio, non riesce a correre come fa un retriever. Se vuoi uscire per una camminata, un carlino o un bassotto vanno benissimo, ma se vuoi correre sul serio, prendi in considerazione una di queste razze:
● Labrador
● Border collie
● Pastore tedesco
● Australian Cattle Dog
● Husky
● Weimaraner
● Setter inglese
Se il cane è in grado di coprire la tua stessa distanza, sarà più semplice portarlo a correre con te.
Controlla il meteo
Il meteo è importante quando vuoi correre all'aperto con il cane. In determinati periodi dell'anno, può essere necessario rinunciare a questo svago con il tuo fedele amico, soprattutto quando fa molto caldo o molto freddo.
In estate
I cani, essendo rivestiti di pelo, non sono a proprio agio quando è molto caldo o umido. È meglio rimandare la corsa se la temperatura supera i 27 gradi o l'umidità è superiore al 70%. In questi casi può essere opportuno anticipare una corsa pomeridiana al mattino, prima che le temperature si alzino, oppure rinunciare se sopraggiunge un'ondata di calore.
Se il cane corre con te quando fa molto caldo, è più esposto al rischio di colpi di calore, disidratazione o stress da calore. Queste situazioni possono essere pericolose e richiedere una visita urgente dal veterinario.
Quando fa molto caldo, le strade asfaltate possono danneggiare le zampe, quindi è opportuno correre sull'erba o su percorsi sterrati all'ombra. Poiché l'asfalto trattiene il calore, è sempre più caldo dell'aria. L'American Kennel Club suggerisce di controllare la temperatura dell'asfalto provando se riesci a poggiarvi su la mano per dieci secondi senza disagio.
In inverno
È più facile correre con i cani quando la temperatura si abbassa. Anche se il freddo può riservare alcuni pericoli, a molti cani piace: dopo tutto, sono foderati di pelliccia!
È semplice capire se puoi correre con il cane quando il tempo è rigido, perché se fa troppo freddo per te, fa troppo freddo anche per lui. Se esci comunque, per stare sul sicuro in inverno è meglio ridurre le distanze.
I cani amano più o meno il freddo a seconda di razza, dimensione e pelliccia. Non tutti sono adatti a correre quando la temperatura si abbassa e bisogna fare attenzione a pericoli come geloni, infiammazione da vento e assideramento. Va anche ricordato che i cani si raffreddano più velocemente delle persone, perché sono più vicini al suolo.
Presta attenzione alle zampe quando fa freddo, proprio come quando fa caldo. Potresti comprare degli stivaletti per cani per mantenere le zampe calde e proteggerle dal sale e dalle sostanze chimiche antigelo sparse sulla strada. Sia l'uno che le altre possono danneggiare i cuscinetti.
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