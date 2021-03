4 consigli per allenarsi con una fascia di resistenza

Con le fasce di resistenza, i muscoli lavorano più a lungo

Per creare tensione, e simulare i pesi, è sufficiente allungare la fascia. Più la fascia è allungata, maggiore è la tensione. Zeena Hernandez, specialista in fisioterapia e titolare di Good Reps Physical Therapy, a New York, afferma che, a differenza dei pesi liberi, le fasce forniscono tensione durante tutta la ripetizione, aumentando il tempo in cui i muscoli devono lavorare.



Hernandez fa l'esempio dei bicipiti: se ti alleni con una coppia di manubri, i muscoli lavorano durante la fase di sollevamento dei pesi, poi si riposano quando entra in gioco la forza di gravità nella fase di abbassamento dei pesi, fino alla ripetizione successiva. Ma se esegui un curl con una fascia di resistenza avvolta sotto i piedi, e un'estremità della fascia in ciascuna mano, i bicipiti devono fare i conti con la resistenza per tutto l'esercizio, perché devono lavorare contro la forza di gravità per mantenere il controllo e fare in modo che la fascia non scatti via.



Con le fasce di resistenza, il core lavora di più

Qualunque sia la zona su cui ti stai concentrando, ad esempio le gambe, le fasce di resistenza richiedono al core uno sforzo maggiore. "L'esigenza di controllare la fascia durante tutto l'esercizio comporta un maggiore coinvolgimento dei muscoli stabilizzatori del core rispetto allo stesso esercizio eseguito con l'utilizzo dei manubri", afferma Flor Beckmann, Master Trainer Nike. A seconda del movimento, per mantenere il controllo occorre coinvolgere anche i muscoli più piccoli e meno utilizzati della parte superiore e inferiore del corpo.



Le fasce di resistenza possono essere utilizzate in quasi tutte le routine di allenamento

Secondo Hernandez, le fasce possono anche aiutare a migliorare la forza dopo un infortunio senza sovraccaricare i muscoli. Beckmann afferma che alcune fasce sono ideali per potenziare la mobilità e l'equilibrio, in particolare quelle superelastiche e lunghe rispetto alle mini fasce elastiche più piccole e strette, che in genere sono meno larghe di un piede. Beckmann spiega che le fasce di resistenza sono anche uno strumento utile per padroneggiare gli esercizi più impegnativi, come le trazioni o i pistol squat, perché possono essere utilizzate come ausilio. Una rapida ricerca su Google di un esercizio seguito dalle parole "con fascia di resistenza" ti mostrerà come fare. Assicurati di consultare le istruzioni di un trainer o di un fisioterapista certificato.



Naturalmente, ci sono tanti motivi per amare le fasce di resistenza, ma occorre utilizzarle correttamente per essere ricambiati. Inizia da qui.