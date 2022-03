Come creare uno studio di yoga a casa

Nelle sale yoga c'è quell'atmosfera speciale che infonde un profondo senso di pace non appena varcata la porta. Dettagli come le tonalità delle pareti, il tipo di illuminazione o le essenze aromaterapiche possono contribuire a creare l'ambiente giusto per una pratica rigenerativa ed energizzante. Ma come riprodurlo senza dover uscire di casa?

La prima cosa da fare è ricavarti uno spazio dedicato. Probabilmente non riuscirai a replicare in ogni singolo dettaglio la tua sala yoga del cuore, ma puoi comunque ritrovare lo stesso senso di pace e di forza e concentrarti sul motivo per cui pratichi questa disciplina.

Non serve molto per ricreare in casa lo spazio yoga ideale. Dopotutto, un ambiente semplice ed essenziale può ridurre al minimo le distrazioni e permetterti di concentrarti sul respiro e sui movimenti.