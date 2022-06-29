Come creare uno studio di yoga a casa

Una volta liberato lo spazio, stendi il tappetino e tieni a portata di mano dei supporti per la pratica, come blocchi, cinghie, cuscini, una coperta, oli essenziali o qualsiasi altra cosa ti piaccia usare. Pur non essendo accessori indispensabili per dare vita a una vera e propria sala yoga, alcuni possono aiutarti a progredire man mano che prendi confidenza con le diverse posizioni e acquisisci maggiore flessibilità. Ciò che più conta è riuscire a ricreare uno spazio che ti invogli a fare yoga con regolarità.