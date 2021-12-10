Tre modi per avere una vita più felice secondo gli psicologi

Come funziona: Mangiare e fare shopping sono divertenti, ma dedicarsi a un'attività coinvolgente è molto più gratificante. Il coinvolgimento è quella sensazione che ci fa sentire completamente assorbiti da qualcosa, come completare una Long run, appassionarsi a un buon libro o lasciarsi trasportare durante una sessione di yoga. Se qualcuno ti chiedesse come ti senti, la tua risposta non sarebbe necessariamente "felice", ma probabilmente ti senti in pace, secondo quanto afferma Carla Marie Manly, PhD, psicologa e autrice di Joy From Fear. Ti sembra di galleggiare e la vocina nella tua testa smette di parlarti perché il tuo coinvolgimento è assoluto.

Provaci: È probabile che tu possa stabilire con esattezza i momenti della giornata o della settimana in cui ti dedichi al 100% a un'attività (e ti diverti, quindi forse non si tratta di una riunione su Zoom). Ma se hai smesso di dedicarti a qualcosa che facevi in passato perché non hai più un minuto libero o semplicemente perché non ti interessa più, allora è il momento di tornare al punto di partenza. "Ci accorgiamo di essere coinvolti quando nel bel mezzo di un'attività capiamo di non volerla interrompere", afferma Manly.

Inizia pensando a delle attività che fanno emergere i tuoi punti di forza. "Più responsabilità sentiamo di avere, più ci sentiamo coinvolti e appassionati", afferma Manly. Se sei una persona che ama imparare, prova a dedicarti a un nuovo sport. Hai piante che spuntano in ogni angolo del salotto? Cerca un giardino urbano da condividere e dove coltivare il tuo orticello. Non resisti alla tentazione di scattare una foto ogni volta che vedi qualcosa di bello? Visita i musei della tua zona o iscriviti a un corso di fotografia.

Anche in questo caso, il punto di vista degli altri può essere utile se non hai ancora trovato l'idea giusta. Amici e partner possono dirci quali sono i momenti in cui sembriamo particolarmente coinvolti o veramente felici, come consiglia Green. In alternativa, puoi tenere un diario: annota ogni giorno tre momenti in cui hai provato soddisfazione personale, vissuto qualcosa di significativo o fatto qualcosa particolarmente bene, poi rifletti sul perché. La ricerca rivela che questa semplice attività può darti una carica di felicità. Con il tempo, può anche aiutarti a capire cosa ti sta veramente a cuore.