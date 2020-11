Come il sonno influisce sul tuo sistema immunitario

1. Fai attività fisica.

Il dottor Schneider afferma che l'esercizio è il modo migliore per aumentare la qualità del sonno poiché consente di addormentarsi con più facilità, specialmente se fatto di mattina, oltre ad agevolare un tipo di sonno profondo e rigenerante. La American Heart Association consiglia di effettuare almeno 150 minuti di attività aerobica di media intensità e almeno due allenamenti di forza alla settimana. Cerca solamente di non esagerare: alcune ricerche suggeriscono che allenarsi in modo eccessivo può causare delle infiammazioni che distrarrebbero il sistema immunitario dall'affrontare gli intrusi.



2. Riduci l'alcol.

Un bicchierino la sera potrebbe aiutarti ad addormentarti, ma potresti risentirne poi in termini di qualità del sonno. La ricerca mostra che l'alcol è in grado di attivare uno schema cerebrale associato con il riposo, non il sonno, impedendo al corpo di rigenerarsi del tutto. Il dottor Schneider spiega: "Se proprio non puoi fare a meno di bere (e sei maggiorenne), limitati a un bicchiere, almeno un paio d'ore prima di andare a letto, e accompagnaci del cibo, affinché il corpo abbia il tempo di metabolizzare l'alcol per minimizzarne gli effetti".



3. Evita ovvie interruzioni.

Secondo Schneider, svegliarsi di continuo o per molto tempo nel mezzo della notte può impedirti di entrare nella fase più profonda del sonno. Per evitare che lo stomaco in fase di digestione o la vescica ti sveglino, prova a non mangiare (e magari anche a non bere acqua) dalle due alle tre ore prima di coricarti.



Il sonno è il tuo migliore amico, sia quando stai bene che quando hai contratto qualcosa. In quest'ultimo caso, sentiresti comunque una maggiore stanchezza rispetto al solito. Pertanto, fatti un favore e ascolta il corpo; ne sa più di te.