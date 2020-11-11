Come il sonno influisce sul tuo sistema immunitario

Rapido ripasso di biologia: il sistema immunitario è una complessa rete di cellule e proteine che funge da prima e migliore linea di difesa del corpo contro virus e batteri nocivi. Per rafforzarlo, devi concentrarti su altre aree del benessere (in questo caso il sonno) che influiscono direttamente su questa complessa rete.



"Ci sono prove evidenti che il sistema immunitario si attivi quando dormiamo", afferma Aric Prather, PhD, professore associato di psichiatria e scienze comportamentali presso la University of California, San Francisco. Inoltre, senza un corretto riposo, le persone sono più vulnerabili ai patogeni.



Prather ha condotto uno studio in cui un team di ricerca ha spruzzato il virus del raffreddore direttamente sul naso dei partecipanti. Hanno scoperto che le persone che dormivano per una media di 6 ore o meno a notte avevano quattro volte più probabilità di ammalarsi rispetto e chi aveva dormito una media di 7 ore o più a notte.



Perché la mancanza di sonno grava così tanto sul sistema immunitario? Innanzitutto, se non dormi abbastanza, il corpo produce meno linfociti T, le cellule deputate alla ricerca e alla distruzione degli intrusi. I linfociti T vengono prodotti anche quando si è svegli, ma se la qualità del sonno è compromessa, il corpo potrebbe passare più tempo a combattere la stanchezza che a produrre anticorpi.