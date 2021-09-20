Come evitare che i capezzoli si vedano attraverso i bra. Domande mai poste

Domande mai poste
Capezzoli, curve e niente intimo
Ti diamo il benvenuto a Domande mai poste, la serie in cui risponderemo ai quesiti su seno, bra e attività fisica che non hai mai avuto il coraggio di proporre.
A volte non ci pensi nemmeno e poi qualcuno fa la domanda e tu sei tutta orecchi. Il genere di domande di oggi è proprio questo e copre i seguenti punti:
- Qualcun'altra è a disagio per i capezzoli visibili attraverso il bra?
- Come posso sostenere le mie curve quando mi alleno?
Devo indossare biancheria intima quando mi alleno?
1. Qualcun altro è a disagio per i capezzoli visibili attraverso il bra?
Non è qualcosa di cui dovremmo preoccuparci, però capiamo se ti crea disagio. Non ti alleni per metterti in mostra e il fatto che si vedano i capezzoli attraverso il bra può metterti in imbarazzo. L'opzione migliore è provare un modello leggermente imbottito o realizzato in un tessuto più spesso.
Se cerchi copertura e sostegno elevato, il bra Nike Alpha è ciò che fa per te. Il motivo in mesh sopra le coppe copre i capezzoli, mentre lo strato esterno sul petto aiuta a minimizzare i rimbalzi, evita che il seno fuoriesca e aggiunge un ulteriore strato di sostegno, che dona maggiore sicurezza durante gli allenamenti. Anche il modello Rival è fantastico, grazie alle coppe preformate, che coprono i punti giusti senza nascondere le forme naturali.
Il bra con imbottitura monopezzo è un'opzione fantastica che offre protezione e semplicità. I bra a sostegno medio sono progettati con un'unica ampia imbottitura, che puoi facilmente inserire nel bra e rimuovere quando vuoi.
I bra a sostegno leggero sono spesso realizzati in tessuti più sottili e, sebbene siano molto carini, non offrono molta copertura. Ma il bra Nike Indy UltraBreathe è una spanna sopra gli altri modelli: non solo è incredibilmente bello, ma presenta anche una leggera imbottitura e un leggerissimo strato esterno in mesh, che garantisce freschezza e copre i capezzoli.
Se il tuo bra preferito lascia intravedere più di ciò che desideri, puoi sempre acquistare dei copricapezzoli. Non sono il massimo del comfort, ma almeno potrai indossare il tuo bra più amato senza sentirti in imbarazzo.
2. Come posso sostenere le mie curve quando mi alleno?
Riceviamo molte domande sull'esercizio fisico con un busto più ampio o un corpo più grande in generale. Quindi, parliamo di curve.
Se hai molte curve, che siano sul busto, sul fondo schiena o in qualsiasi altro punto del corpo, hai una cosa in più a cui pensare quando fai attività fisica. Siamo qui per aiutarti a gestire al meglio queste curve con dei bra che ti aiuteranno a sentirti sicura, comoda e ben sostenuta, indipendentemente dal tipo di attività che svolgi e dalla forma del tuo corpo.
A prova di rimbalzo
Più grande è il seno, più rimbalzerà e maggiore sarà il sostegno necessario. Siamo sicuri che lo sai bene già dalle lezioni di educazione fisica, ma il rimbalzo può far male. Prenditi cura del tuo seno scegliendo un bra a sostegno elevato o medio. I modelli a sostegno leggero non sono adatti in questo caso, e non sono sempre consigliati per le coppe D o superiori. Ti consigliamo di provare i bra Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha o Nike FE/NOM Flyknit, che offrono un buon sostegno.
Il bra Nike Dri-FIT Rival è dotato di spalline regolabili e coppe singole per garantire sostegno separato a ognuno dei due seni. Il bra Nike Alpha è fantastico perché offre molta copertura, quindi non dovrai preoccuparti di eventuali fuoriuscite. Il bra Nike FE/NOM Flyknit è uno dei più venduti, dotato di tessuto traspirante e taglio all'americana per muoverti senza restrizioni.
3. Devo indossare biancheria intima quando mi alleno?
Indossare l'intimo sotto i capi da allenamento è una scelta personale, a meno che non si tratti di sostegno al seno. Raddoppiare non è mai necessario: se hai il bra giusto per fare sport, allora non ti serve anche un reggiseno normale per sostenere il seno.
Per quanto riguarda la parte di sotto, hai varie opzioni. Se non sopporti che la tua biancheria intima si intraveda, allora evitare di indossarla può essere una buona idea. Il presupposto è avere i leggings giusti: devono essere realizzati in un tessuto morbido e confortevole che allontana il sudore, come quelli della gamma Nike Dri-Fit, e ovviamente non devono essere trasparenti.
È poi necessario considerare l'igiene. Un intimo traspirante e appropriato può assicurare protezione quando indossato sotto i leggings. Scegli un tessuto di cotone morbido sulla pelle per un comfort e una traspirabilità eccezionali. Se decidi di non indossare l'intimo, lava sempre i leggings tra un allenamento e l'altro. I funghi proliferano in ambienti caldi e umidi, perciò tenere indosso i tuoi capi da allenamento sudati non è una buona idea.
Non c'è una risposta giusta o sbagliata, ma i perizomi possono causare attrito durante gli allenamenti intensi, taglietti sulla pelle e infezioni. Si tratta comunque di preferenze personali.
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