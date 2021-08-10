Come costruire una mentalità di squadra secondo il coach Patrick Sang

Chiedi al coach: "Come acquisisco una mentalità da team?"
Coaching
Il coach Patrick Sang dà alcuni consigli a una nuotatrice che vuole essere la più brava della squadra.
Chiedi al coach è una rubrica di consigli per aiutarti a mantenere la massima concentrazione.
D:
Caro Coach,
faccio parte della squadra di nuoto femminile del mio liceo. Siamo molto forti e abbiamo vinto molte gare a squadre, anche se siamo avversarie in quelle individuali. Le mie compagne di squadra sono mie amiche del cuore, ma quando entriamo in quella piscina voglio solo batterle. Sono così ossessionata dall'essere la migliore che ho cominciato a mettere me stessa prima della squadra. Faccio dei giochetti psicologici per confondere le altre e mantengo segreta la mia vita privata fuori dalla piscina, ad esempio cosa mangio, quando faccio allenamenti aggiuntivi e quanto dormo. Lo so che è da egoisti e non mi fa stare bene. Avere questo atteggiamento sta avendo ripercussioni anche sulle mie prestazioni. Posso essere una buona compagna e, allo stesso tempo, la migliore nuotatrice della squadra?
Competitiva e spesso egoista
Una nuotatrice di 16 anni
R:
Avrai già sentito dire "la squadra al primo posto". Magari tutti quelli che hai intorno te lo ripetono in continuazione. Ma posso dirti che è giusto volersi allenare e competere a livello individuale. Inoltre, posso dirti che, quando ti alleni con la squadra, sviluppi alcune abilità e punti di forza che ti saranno utili quando arriverà il momento di "batterle tutte".
… capirai che non devi essere per forza la più forte, devi solo essere migliore rispetto a come eri ieri.
Visitando uno dei miei running camp, ti accorgeresti che gli atleti si allenano in gruppo, ma sempre con la consapevolezza che un gruppo è costituito da singoli. Infatti, la prima cosa che faccio quando prendo con me un atleta è conoscerlo come persona: i suoi punti di forza atletici, il livello di istruzione e cosa lo spinge a competere. In questo modo, riesco a personalizzare il mio stile di coaching per aiutare tutti i miei runner a fissare, e raggiungere, i propri obiettivi.
Ho capito che gli atleti possono raggiungere più facilmente quegli obiettivi quando lavorano in squadra. Con il running, ad esempio, se un atleta vuole migliorare la resistenza e il controllo è utile allenarsi con altri quattro o cinque runner. Quando il singolo si fonde al gruppo anziché cercare sempre di condurlo, impara a preservare le sue energie, a competere per periodi più lunghi e a cambiare passo quando serve.
Sembra che tu voglia essere la migliore quando ti alleni e gareggi. Questo non è sempre utile in ogni circostanza.
Facciamo un esempio: immaginiamo un runner che percorre 5000 metri in 13:30. Diciamo che voglia partecipare a una gara in cui il 20% degli atleti li percorrono in meno di 13 minuti. Dovrebbe preoccuparsi di quel 20%? No, dovrebbe puntare a migliorare il suo tempo fino a raggiungere i 13:20. Quando stabilisci i tuoi obiettivi in base a quello che fanno gli altri, potresti spingere troppo e troppo velocemente. In questo modo rischi di infortunarti, scoraggiarti o di incappare in un blocco mentale.
Quando invece ti concentri su quello che tu puoi fare, ti togli un po' di pressione di dosso. Anche durante una competizione molto importante, puoi parlare con te stessa e dire, "Questa è un'opportunità per spingermi oltre e migliorarmi". Capirai presto che non devi essere per forza la più forte, devi solo essere migliore rispetto a come eri ieri. E con questa piccola libertà mentale, vedrai che sarai in grado anche di goderti i successi delle tue compagne di squadra.
In realtà ho iniziato ad allenare quando ancora correvo tra i professionisti, a volte anche compagni di squadra con cui mi trovavo a competere in gare individuali. Alla fine ho allenato uno di loro, Bernard Barmasai, per un record mondiale di corsa a ostacoli nel 1997. Per puro caso, ho raggiunto il mio record personale nella stessa gara.
Sono stato geloso di Bernard e della sua medaglia d'oro? No. Mi sentivo coinvolto nella vittoria di Bernard, per cui ho condiviso con lui il premio emotivo. E sono stato anche incredibilmente orgoglioso del mio risultato personale, perché sapevo di aver dato tutto. Ti garantisco che se ti concentri a vivere appieno il tuo potenziale, sarai soddisfatta a prescindere dal risultato.
Detto questo, non è necessario essere sempre servizievoli. A volte, un po' di "egoismo" può aiutarti a spingerti oltre. Se hai l'impressione di non avere abbastanza opportunità per allenarti individualmente, devi parlarne con il tuo coach.
Mi sono trovato in una situazione simile quando correvo nella squadra del college per la corsa campestre universitaria. Il nostro allenamento di gruppo al mattino terminava poco prima della prima lezione della giornata, ed era semplicemente troppo faticoso per noi. Come squadra, siamo andati dal nostro coach e gli abbiamo detto che preferivamo allenarci singolarmente. All'inizio era titubante, ma gli abbiamo promesso che saremmo stati in grado di dare il massimo al momento giusto. E con un notevole e duro lavoro individuale, siamo stati in grado di "batterli tutti" quell'anno, come squadra.
Come vedi, l'allenamento di gruppo ti aiuterà a livello individuale. L'allenamento individuale vi aiuterà come squadra. E su qualsiasi cosa ti concentrerai a lungo termine, vorrai essere la tua prima avversaria. E quando vincono anche le tue compagne di squadra? Sarà solo un motivo in più per festeggiare.
Coach Sang
Patrick Sang è un coach di running ed ex runner keniota. Sang, da runner di livello internazionale per il Kenya, ha vinto medaglie d'argento ai Mondiali di atletica del 1991, ai Giochi Olimpici del 1992 e ai Mondiali di atletica del 1993 nella 3000 metri siepi. Da studente ha gareggiato per la University of Texas di Austin, stabilendo il record della scuola dei 3000 metri siepi.
Invia un'e-mail a askthecoach@nike.com con una domanda su come migliorare il tuo approccio mentale nello sport e nel fitness.
Fotografia: Kyle Weeks
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Per ulteriori consigli degli esperti su mentalità, allenamento, alimentazione, recupero e sonno, consulta l'app Nike Training Club.
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