Come costruire una mentalità di squadra secondo il coach Patrick Sang

Facciamo un esempio: immaginiamo un runner che percorre 5000 metri in 13:30. Diciamo che voglia partecipare a una gara in cui il 20% degli atleti li percorrono in meno di 13 minuti. Dovrebbe preoccuparsi di quel 20%? No, dovrebbe puntare a migliorare il suo tempo fino a raggiungere i 13:20. Quando stabilisci i tuoi obiettivi in base a quello che fanno gli altri, potresti spingere troppo e troppo velocemente. In questo modo rischi di infortunarti, scoraggiarti o di incappare in un blocco mentale.



Quando invece ti concentri su quello che tu puoi fare, ti togli un po' di pressione di dosso. Anche durante una competizione molto importante, puoi parlare con te stessa e dire, "Questa è un'opportunità per spingermi oltre e migliorarmi". Capirai presto che non devi essere per forza la più forte, devi solo essere migliore rispetto a come eri ieri. E con questa piccola libertà mentale, vedrai che sarai in grado anche di goderti i successi delle tue compagne di squadra.



In realtà ho iniziato ad allenare quando ancora correvo tra i professionisti, a volte anche compagni di squadra con cui mi trovavo a competere in gare individuali. Alla fine ho allenato uno di loro, Bernard Barmasai, per un record mondiale di corsa a ostacoli nel 1997. Per puro caso, ho raggiunto il mio record personale nella stessa gara.