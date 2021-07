Come convincere i bambini a essere più attivi secondo gli esperti

Dai 14 anni in su: sì allo sport

La maggior parte degli adolescenti non vuole che gli si dica cosa fare, ed è meno propensa dei bambini a entusiasmarsi per i giochi semplici, afferma Rosante. È qui che subentrano gli sport da praticare in cortile, le corse in famiglia o con i vicini, e hobby come la danza o il karate. Scopri quali sono le inclinazioni dei tuoi ragazzi e come è possibile trasformarle in una forma di movimento divertente e coinvolgente, che si tratti di fare lezioni di qualcosa o semplicemente rilassarsi un po' con te all'aperto, dice.

Non è mai troppo tardi per coinvolgere i ragazzi in attività extracurricolari. Se il loro idolo è LeBron o vogliono tingersi i capelli come Megan Rapinoe, incoraggiali a intraprendere lo sport di quell'atleta, afferma Rosante. Se non sono favorevoli all'idea o l'accesso a quello sport rappresenta un problema, trova qualcosa per aiutarli a sviluppare un vero amore per l'attività fisica, aggiunge. Potrebbe trattarsi di acquistare una porta da calcio usata o di chiedere di insegnarti il loro ballo preferito su TikTok (certo, c'è di mezzo uno schermo, ma è comunque qualcosa di attivo, spiega Hasson…furbo, vero?).

Provando e riprovando, e con qualche errore, presto potrai entrare in un nuovo club, quello dei genitori orgogliosi di figli sani e attivi.