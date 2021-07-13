Come convincere i bambini a essere più attivi secondo gli esperti

Se il gaming e guardare video fossero sport olimpici, i bambini sarebbero atleti da medaglia d'oro. "Il tempo trascorso davanti allo schermo può generare il rilascio di grandi quantità di dopamina nel cervello", afferma Lisa Jo Gagliardi, ex coordinatrice sanitaria regionale in Michigan e fondatrice della società di consulenza LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. La dopamina è il neurotrasmettitore responsabile dei sistemi di piacere e ricompensa del corpo. Questo è uno dei motivi per cui è così difficile allontanarsi dallo schermo, il che può diventare una vera e propria dipendenza, spiega Gagliardi.

Ma possiamo tirare un sospiro di sollievo: anche l'attività fisica è legata al rilascio della dopamina. L'unica differenza è che il movimento richiede più sforzo: bisogna cambiarsi e indossare indumenti da gioco/palestra, rincorrere un amico o una palla, e infine fare una doccia, piuttosto che semplicemente buttarsi sul divano con il telecomando in mano. I passatempi sedentari possono richiedere meno sforzo, ma ciò non significa che siano più divertenti: secondo una ricerca che ha messo a confronto pause di due minuti dedicate all'attività fisica con pause di due minuti sull'iPad, condotta da Rebecca Hasson, PhD, professoressa associata di chinesiologia presso l'Università del Michigan, i bambini apprezzano l'attività fisica più dei videogiochi.

I bambini hanno bisogno solo di più opportunità e incoraggiamento a giocare ed esercitarsi. Secondo Gagliardi, più ne ricevono e "più il cervello riconoscerà gli effetti positivi".