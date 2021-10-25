Come affrontare la sindrome dell'impostore secondo la coach Courtney Banghart

Chiedi al coach: Come mi convinco di valere?
Coaching
Un giovane talento del basket che sta vivendo un momento speciale crede di non meritare il proprio successo. Per fortuna Courtney Banghart della UNC è pronta ad aiutare.
Chiedi al coach è una rubrica di consigli per aiutarti a mantenere la massima concentrazione.
D:
Ciao Coach,
Crescendo, ho passato più tempo in panchina che sul campo. Ora sono nella prima squadra della mia scuola superiore e, da quando l'ala grande ha subito un infortunio durante la nostra prima partita, sono titolare. Non solo, a metà stagione, sono in testa tra le marcatrici della squadra. Anche se il coach e la squadra sono al settimo cielo per come gioco, io non lo sono. Temo che il mio sia un posto non guadagnato. E ogni canestro che faccio è come una pressione aggiuntiva, a prescindere da quanti punti di vantaggio abbiamo. Se perdiamo, mi rimprovero e a volte entro in una spirale negativa per giorni. Vorrei potermi godere la mia serie positiva, ma non faccio altro che pensare che, se sbaglio, potrei tornare a scaldare la panchina. Come posso convincermi del fatto che valgo davvero e non ho avuto solo fortuna?
Atleta definita eccellente (ma senza merito)
Cestista, 16 anni
R:
Forse non ti stai godendo le tue emozioni in questo esatto momento. Ma in qualità di coach con oltre 20 anni di esperienza nel gestire le emozioni delle giocatrici e le mie, sono qui per dirti che sono valide e preziose. Sono la prova della tua dedizione e motivazione.
Sei un'atleta, quindi perderai. E proverai paura, rabbia e sofferenza. Ma vincerai anche, e allora proverai gioia, trionfo ed euforia. Non si può conoscere il "buono" senza il "cattivo".
Anch'io sono stata dura con me stessa. Alle superiori sono arrivata a partecipare al torneo di tennis statale. Ricordo di aver fatto doppio fallo in una partita. Ho urlato al cielo e sbattuto la racchetta a terra.
Sapevo che non era il modo migliore per incanalare le mie emozioni, ma in quel momento non ho potuto farne a meno. Importava solo quel punto. Guardando indietro, sono molto colpita dai miei genitori, che erano sugli spalti, per non avermi ripreso. Hanno capito che il mio momento alla John McEnroe era dovuto al fatto che ci tenevo.
Quindi, dai spazio alle tue emozioni.
Detto questo, quando una particolare emozione è costantemente molto forte, potresti non avere lo spazio mentale per assimilare il feedback positivo. Esaminiamo alcuni modi per bilanciare le cose.
È possibile che tu stia facendo ciò che definisco "ascolto selettivo". E non si tratta affatto di ascolto. Qualcuno dice: "Mi piace come ti muovi sul parquet. Dobbiamo solo migliorare il tiro da tre". E tutto quello che senti è: "Devo migliorare il tiro da tre. Ho un pessimo tiro. Sono un disastro come cestista. Sono un disastro come persona".
L'escalation è stata rapida! Questo tipo di pensiero è davvero molto comune anche tra gli atleti di alto livello. Una delle mie migliori giocatrici se la prendeva moltissimo con se stessa quando sbagliava un tiro. Un giorno, quando era infuriata dopo una partita in cui non aveva tirato benissimo, l'ho presa da parte.
Le ho chiesto: "Quale pensi che sia la tua percentuale al tiro?".
"Non ne ho idea", ha risposto.
"Allora," le ho detto, "non hai il diritto di arrabbiarti quando sbagli! Se hai intenzione di dare tutto quel peso a una statistica, faresti meglio almeno a conoscerla".
La verità era che quella giocatrice aveva la percentuale più alta dell'intera squadra. Ma non vedeva i tiri che andavano a bersaglio. È un'altra versione dell'ascolto selettivo.
"I coach non si aspettano che tu vinca sempre. Non ci aspettiamo nemmeno che giochi sempre al massimo livello. Ci aspettiamo solo che tu dia il massimo."
Le statistiche non mentono. Se riesci ad aprire gli occhi sulle tue, potresti iniziare a renderti conto del reale livello che hai raggiunto. I tuoi coach possono vedere oggettivamente quanto vali: è il loro lavoro. E visto che sanno di cosa sei capace, probabilmente ti chiederanno di continuare a crescere verso un nuovo livello.
Immagino che tu stia pensando: "È quello il punto! Come faccio a essere all'altezza delle loro aspettative?". Beh, non sono sicura che tu abbia capito quali sono queste aspettative. I coach non si aspettano che tu vinca sempre. Non ci aspettiamo nemmeno che giochi sempre al massimo livello. Ci aspettiamo solo che tu dia il massimo".
Qualsiasi coach esperto sa che perdere fa parte del gioco. Il motivo per cui ti spaventa così tanto è che non hai ancora abbastanza "esperienza sul campo".
Una volta ho allenato questa finalista della Rhodes Scholarship, un po' ambiziosa, che era bloccata dalla sua paura di fallire. Aveva successo praticamente in tutto ciò che faceva, quindi perdere era qualcosa di completamente sconosciuto per lei. Era come una sub che guarda l'acqua scura, senza sapere quanto è profonda, fredda o se ci sono piranha.
La tua situazione è un po' diversa: il successo è ancora qualcosa di nuovo per te. Non hai l'abitudine a stare così in alto e non sai quanto puoi cadere. Ma la costante in entrambe le situazioni è la stessa paura dell'ignoto. Quindi ti dirò ciò che ho detto alla mia borsista Rhodes: il fallimento non è un problema. E te lo dice una che ha fallito molte volte. Sono ancora in piedi! Anzi, per questo sono più forte.
Questo è solo uno dei motivi per cui penso che gli atleti siano davvero coraggiosi. Voglio dire, fallire di fronte a una folla fa parte della tua vita quotidiana! Dedichi la maggior parte del tuo tempo a qualcosa che potrebbe non andare bene. Continui a presentarti ogni giorno, anche quando sai che molti di questi giorni saranno difficili. Questo è vero coraggio.
I tuoi compagni di squadra e i coach stanno percorrendo lo stesso cammino. E molto probabilmente hanno molte delle stesse paure. Quindi sei sempre in buona compagnia là fuori, riceverai sempre supporto. Tienilo a mente la prossima volta che iniziano i pensieri negativi. Magari sentirai che l'ansia inizia a svanire.
Coach Banghart
Courtney Banghart è la Head Coach della squadra di basket femminile della University of North Carolina a Chapel Hill. Precedentemente Head Coach a Princeton, è stata nominata Naismith National Coach of the Year del 2015 e ha allenato la squadra nazionale statunitense femminile U23 nel 2017 in qualità di assistente coach. Cestista di punta del Dartmouth College, Banghart ha stabilito il record, ancora imbattuto, di tiri da tre in carriera nella Ivy League. Inoltre, Banghart fa parte del consiglio di amministrazione della Women's Basketball Coaches Association e dell'NCAA Women's Basketball Oversight Committee.
Invia un'e-mail a askthecoach@nike.com con una domanda su come migliorare il tuo approccio mentale nello sport e nel fitness.
Fotografia: Jayson Palacio
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