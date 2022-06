Come affrontare la sindrome dell'impostore secondo la coach Courtney Banghart

Forse non ti stai godendo le tue emozioni in questo esatto momento. Ma in qualità di coach con oltre 20 anni di esperienza nel gestire le emozioni delle giocatrici e le mie, sono qui per dirti che sono valide e preziose. Sono la prova della tua dedizione e motivazione.



Sei un'atleta, quindi perderai. E proverai paura, rabbia e sofferenza. Ma vincerai anche, e allora proverai gioia, trionfo ed euforia. Non si può conoscere il "buono" senza il "cattivo".



Anch'io sono stata dura con me stessa. Alle superiori sono arrivata a partecipare al torneo di tennis statale. Ricordo di aver fatto doppio fallo in una partita. Ho urlato al cielo e sbattuto la racchetta a terra.



Sapevo che non era il modo migliore per incanalare le mie emozioni, ma in quel momento non ho potuto farne a meno. Importava solo quel punto. Guardando indietro, sono molto colpita dai miei genitori, che erano sugli spalti, per non avermi ripreso. Hanno capito che il mio momento alla John McEnroe era dovuto al fatto che ci tenevo.



Quindi, dai spazio alle tue emozioni.

Detto questo, quando una particolare emozione è costantemente molto forte, potresti non avere lo spazio mentale per assimilare il feedback positivo. Esaminiamo alcuni modi per bilanciare le cose.

È possibile che tu stia facendo ciò che definisco "ascolto selettivo". E non si tratta affatto di ascolto. Qualcuno dice: "Mi piace come ti muovi sul parquet. Dobbiamo solo migliorare il tiro da tre". E tutto quello che senti è: "Devo migliorare il tiro da tre. Ho un pessimo tiro. Sono un disastro come cestista. Sono un disastro come persona".

L'escalation è stata rapida! Questo tipo di pensiero è davvero molto comune anche tra gli atleti di alto livello. Una delle mie migliori giocatrici se la prendeva moltissimo con se stessa quando sbagliava un tiro. Un giorno, quando era infuriata dopo una partita in cui non aveva tirato benissimo, l'ho presa da parte.