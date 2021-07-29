Come affrontare l'esclusione secondo la coach Courtney Banghart

"Quando fai parte di una squadra", ho detto loro, "devi fare due cose: parlare con attenzione e ascoltare con attenzione". Quindi, in cerchio, abbiamo condiviso ciascuna il nostro pensiero e le nostre emozioni. Tutte hanno parlato in prima persona, con frasi come "Io mi sento così" o "Ho provato questo". E nessuna è rimasta a guardare. Tutte abbiamo condiviso, una per una.



Alla partita successiva, quasi metà della squadra ha finito per inginocchiarsi. E il fatto è che tutte ci sentivamo unite anche se avevamo opinioni diverse. Siamo state tutte parte di quella conversazione difficile. Eravamo state vulnerabili le une con le altre. Conoscevamo il punto di vista di ognuna e non abbiamo lasciato che le nostre differenze ci dividessero. Una conversazione difficile può unire un gruppo invece che separarlo. L'ho visto succedere molte volte. Vorrei poter condividere altre storie, ma come ho detto, lo spogliatoio è uno spazio sacro.



Tornando alla tua situazione, è ovvio che c'è bisogno di una conversazione difficile. Ma non ti chiederò di iniziarla. Chiedere a un ragazzo di 17 anni di prendersi questa cosa sulle spalle non è giusto. Chiedere a qualcuno che viene escluso per motivi razziali di risolvere il problema è ancora più ingiusto.



Quello che ti chiedo invece è di coinvolgere gli allenatori. Il loro ruolo è supportarti, soprattutto in una situazione come la tua. Dovrai fare il primo passo coraggioso di fargli sapere cosa sta succedendo e come ti senti. Ma poi, se sono degni di questo nome, passeranno all'azione. So che se qualcuno della mia squadra stesse escludendo altri giocatori, vorrei affrontare la questione al più presto.



Naturalmente, c'è sempre la possibilità che i tuoi coach non siano all'altezza della situazione. In tal caso, permettimi di ricordarti che ci sono squadre che celebrano le differenze. Ci sono squadre in cui i giocatori si vogliono bene e si fidano gli uni degli altri. E credo che, prima o poi, sarai parte di una squadra così. Te lo meriti.



Coach Banghart