3 carenze di vitamine e minerali che potrebbero mandare a gambe all'aria il tuo allenamento

La vitamina B12 è presente naturalmente in molti alimenti e in alcuni viene addirittura aggiunta in fase di lavorazione. Le migliori fonti di vitamina B12 si trovano nei prodotti di origine animale come lo yogurt e il formaggio, i frutti di mare, il manzo, le uova e alcuni tipi di pollame. Alcuni alimenti di origine vegetale, come il lievito e i cereali per la colazione, contengono vitamina B12; tuttavia, chi segue una dieta vegetariana o vegana tende a essere più a rischio di carenza di vitamina B12. Secondo l'Institute of Medicine, la dose raccomandata di vitamina B12 nella dieta degli adulti dai 19 anni in su (a eccezione delle donne incinte o che allattano) è di 2,4 microgrammi al giorno.

La vitamina B12 è un elemento fondamentale per molte reazioni che si verificano nell'organismo, ma per quanto riguarda i livelli di energia, svolge un ruolo importante nel favorire un sistema nervoso sano e nella formazione dei globuli rossi. Per trasportare l'ossigeno in tutto il corpo sono necessari dei globuli rossi sani. Senza un corretto sviluppo dei globuli rossi, i muscoli e i tessuti non ricevono la quantità di ossigeno necessaria per sostenere l'allenamento. Inoltre, se noti che la tua motivazione ad allenarti è diminuita, la causa potrebbe essere in parte una carenza di vitamina B12. Infatti, bassi livelli di questa vitamina sono associati a un maggiore rischio di depressione.