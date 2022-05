Ci sono vantaggi nel farsi una doccia fredda dopo un allenamento?

Se il tuo obiettivo è sostituire un'immersione in acqua fredda (ad esempio un bagno di ghiaccio) con una doccia fredda, devi sapere che in realtà si tratta di due cose distinte. Mendez sottolinea innanzitutto che la temperatura dell'acqua è completamente diversa, e in secondo luogo che sotto la doccia l'acqua non ricopre tutto il corpo nello stesso momento.

"Quando fai una doccia fredda, il corpo non è mai completamente a contatto con l'acqua a bassa temperatura, e questo rende più difficile godere appieno di tutti gli effetti", aggiunge.

Un articolo pubblicato nel 2017 sul Journal of Physiology osservava che l'immersione in acqua fredda non influisce sulla risposta allo stress infiammatorio post-allenamento. E questo non è l'unico studio che sfata questa pratica diffusa. E infatti, uno studio del 2007 ha messo in dubbio addirittura la validità del bagno di ghiaccio come metodo per prevenire l'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata (DOMS).

"A un livello molto elementare, l'acqua fredda causa vasocostrizione, ovvero il restringimento dei vasi sanguigni, mentre l'acqua calda causa vasodilatazione, cioè un aumento delle dimensioni dei vasi sanguigni", afferma Jow. "Si ritiene che il ghiaccio aiuti a recuperare in seguito a un infortunio o all'esercizio fisico, ma in realtà potrebbe essere vero il contrario. Nell'ambito delle ricerche che si occupano di esercizio fisico e soprattutto degli effetti a livello muscolare, articolare e nervoso, ci sono diverse teorie, e quella secondo cui applicare una fonte di calore direttamente dopo l'allenamento possa peggiorare il danno e il deterioramento cellulare è una delle tante."

Se vuoi comunque includere le immersioni in acqua fredda nella tua routine, Sten Stray-Gundersen, performance coach ed esperto di fisiologia dell'esercizio fisico presso il ROI Physical Therapy and Sports Performance di Austin, Texas, sconsiglia di farlo subito dopo l'allenamento. "In realtà, l'immersione in acqua fredda può inibire la sintesi proteica muscolare, quindi se la tua priorità è la crescita muscolare, è meglio sottoporre il tuo corpo allo stress da freddo prima dell'allenamento o almeno quattro ore dopo", afferma.

Per capirci, la sintesi proteica muscolare consiste nella produzione di proteine da parte del corpo per riparare i muscoli danneggiati da un allenamento di resistenza. Quindi, se l'immersione in acqua fredda impedisse l'attuazione di questo importante processo, sia il recupero dall'allenamento sia le tue prestazioni atletiche potrebbero risentirne.

Se l'immersione in acqua fredda non è così vantaggiosa come si credeva in precedenza, va bene sostituirla semplicemente con una doccia fredda? Seppur non così disorientanti, anche i risultati delle ricerche sul legame tra doccia fredda e recupero sono molto vari.