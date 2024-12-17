Ci sono vantaggi nel farsi una doccia fredda dopo un allenamento?

Negli ultimi anni, l'abitudine di concludere una doccia calda con un getto improvviso di acqua fredda è sempre più diffusa. Alla base c'è la convinzione che questo possa migliorare la salute dei capelli o stimolare il sistema immunitario. Tuttavia, alcuni studi hanno rilevato che gli effetti positivi di una doccia fredda sono limitati. La terapia con acqua fredda non è una novità, e le persone esperte fanno notare che anche Thomas Jefferson faceva pediluvi di acqua fredda per "mantenersi in buona salute". Ma una doccia fredda può contribuire a rendere più veloce il recupero post-allenamento?

"La teoria alla base della necessità di raffreddare il corpo dopo un allenamento si fonda sull'idea che l'acqua fredda possa migliorare l'adattamento del corpo all'allenamento e ripristinare la capacità di eseguire prestazioni di alto livello", spiega la dottoressa Veronica Jow, M.D., fondatrice del centro Avid Sports Medicine a San Francisco, in California. E aggiunge: "Si ritiene che il raffreddamento abbia la capacità di ridurre l'indolenzimento e il danno muscolare, il gonfiore e l'infiammazione". Ma non tutte queste teorie sono state supportate dalla ricerca. Spesso, questi possibili vantaggi dipendono da fattori quali il tipo di esercizio eseguito e la frequenza con cui si fanno docce fredde.

Di seguito, alcune persone esperte chiariscono eventuali dubbi sull'effetto benefico per la mente e il corpo di una doccia fredda fatta dopo un allenamento.