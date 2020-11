Gli effetti benefici della dieta mediterranea

È uno stile di vita

Parliamoci chiaro, la dieta mediterranea non è una soluzione istantanea. Più a lungo la segui, migliori saranno i risultati. Anzi, potrebbe persino aiutarti a vivere più a lungo. Un'analisi degli studi pubblicati nella rivista "American Journal of Clinical Nutrition" ha mostrato una riduzione del rischio di decesso dovuto a qualsiasi causa nelle persone che seguono pedissequamente questa dieta rispetto a quelle sottoposte a una dieta di controllo. La spiegazione probabile? Tutti i benefici per la salute sopracitati, che derivano da una dieta antinfiammatoria e salutare per il cuore. Non per nulla, due delle cinque Zone Blu del mondo, aree con la più alta percentuale di persone che vivono fino a 100 anni, si trovano nella regione mediterranea, dove si tende a seguire la versione più sana della dieta (con più ingredienti di origine vegetale).



La caratteristica più interessante della dieta, tuttavia, è il suo carattere poco restrittivo. A differenza di molti regimi alimentari alla moda oggi, i cibi che si possono mangiare sono molto più numerosi di quelli che "non si possono" mangiare e la dieta non include severe raccomandazioni o linee guida in merito alle porzioni. E con le tante varietà di frutta, verdura, pesce, legumi e cereali disponibili, secondo Maciel, hai a disposizione una miriade di opzioni. Non è solo uno stile di vita che può aiutarti a lungo termine, ma è anche facile da seguire per tutta la vita.



Per farlo, prova nuove ricette di origine vegetale (ce ne sono tantissime online, oppure puoi trovarle sull'app Nike Training Club). E cerca strategie per incorporare più frutta, verdura e fagioli nei piatti tradizionali, ad esempio, farcendo lo yogurt con frutti di bosco, aggiungendo verdure crude in un sandwich o ceci a un piatto di pollo. Quando cucini, scegli l'olio d'oliva invece del burro e usalo al posto dei condimenti già pronti per insaporire verdura e insalate. Includi pesce nella dieta alcune volte a settimana. Preferisci il vino rosso se e quando bevi alcool (ma limitati a un bicchiere per sera: in questo caso, purtroppo, più non è meglio). E puoi sostituire riso bianco raffinato e pasta con cereali integrali, come farro o kamut, che hanno in ogni caso più consistenza e gusto.



Anche se non segui una dieta mediterranea tutto il giorno tutti i giorni, "ogni piccolo sforzo conta", dice Shively. E a questo rispondiamo: "Buon appetito!".