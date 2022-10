Tempo run: cos'è e quali vantaggi offre

Una scarsa forma cardiovascolare significa che il cuore deve lavorare duramente per trasportare l'ossigeno ai muscoli durante l'esercizio fisico. Di conseguenza, la frequenza cardiaca aumenta rapidamente per sostenere il fabbisogno di ossigeno. Più la tua frequenza cardiaca aumenta, più ti allontani dalla tua soglia aerobica e ti avvicini alla tua soglia anaerobica.



Come accennato, non è possibile sostenere a lungo il 90% della tua HRM, quindi dovrai fermarti. Questo è il motivo per cui potresti avere difficoltà a percorrere lunghe distanze. Il sistema cardiovascolare non è abituato a lavorare a questa intensità durante un allenamento. Per i runner, incorporare un allenamento Tempo in un piano di allenamento può migliorare rapidamente la forma cardiovascolare. In particolare, può migliorare il VO2 massimo, la portata cardiaca e la resistenza.