Articoli da calcio per bambine e ragazze – Nike

I reggiseni sportivi sono pensati per giocare e muoversi. Un bra dalla vestibilità corretta ti farà sentire comoda e sicura in campo, sul tappetino o ovunque ti porti il tuo sport! Ecco come trovare il bra perfetto per te:

Trova il modello che fa al caso tuo. La maggior parte dei reggiseni sportivi per ragazze rientra in due categorie: a sostegno leggero e a sostegno medio. I bra a sostegno leggero sono solitamente realizzati in un materiale più sottile ed elastico e hanno spalline sottili. Questi bra sono perfetti per attività come camminata, yoga, stretching o danza classica. I bra a sostegno medio sono generalmente più spessi e hanno spalline ampie. I reggiseni di questo tipo hanno un fit più aderente e sostengono il seno durante le attività ad alto impatto dove bisogna correre e saltare.

Prendi le misure. Indossando uno dei reggiseni che hai già o solo una t-shirt, usa un metro a nastro e misura il torace nel punto più ampio. Prendi nota del numero: è la dimensione della fascia e corrisponde alla taglia del bra da provare. Nike utilizza una tabella delle taglie e delle misure che puoi trovare online. In base alla misurazione che hai preso, scegli la taglia giusta dalla tabella. Per esempio, 73-79 cm corrispondono a una taglia M.

Provalo. Scegli alcuni modelli e scopri come te li senti addosso. Assicurati che le spalline e la fascia intorno alla schiena siano ben salde, ma non troppo aderenti. Il reggiseno dovrebbe aderire sotto le braccia senza lasciare spazi vuoti o grinze. Prova ad allungarti, correre e saltare per assicurarti di sentirti a tuo agio e con il giusto sostegno mentre ti muovi. Ora sei pronta per completare l'acquisto e uscire a giocare!