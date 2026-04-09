I migliori esercizi per rafforzare gli avambracci

Ci sono circa 20 muscoli in ogni avambraccio, dal gomito al polso. Ci sono due compartimenti principali di muscoli: quello anteriore e quello posteriore. "Insieme, questi muscoli influenzano la forza di presa, il controllo del polso e la stabilità del gomito", afferma Marshall.

Il compartimento anteriore è costituito principalmente da flessori, come il flessore radiale del carpo e il flessore ulnare del carpo, e pronatori, che sono responsabili della flessione del polso e delle dita e della pronazione dell'avambraccio.

Il compartimento posteriore è costituito da estensori e supinatori, che estendono il polso e le dita, flettono il gomito, muovono il pollice e il polso da un lato all'altro e supinano l'avambraccio.

John Gallucci Jr., MS, ATC, fisioterapista, dottore in fisioterapia e amministratore delegato di JAG Physical Therapy, suggerisce un buon modo per pensare ai muscoli dell'avambraccio: quando si muove la mano verso di sé, si stanno utilizzando gli estensori. Quando si muove la mano verso il basso, si stanno utilizzando i flessori.