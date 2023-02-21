I sette migliori accessori da calcio Nike da donna

Indipendentemente dalla superficie di gioco (erba sintetica, erba artificiale o campo di cemento), il paio di scarpe giusto è uno degli acquisti più importanti per chi gioca a calcio. Anche se le tre linee principali di scarpe Nike (Phantom, Mercurial e Tiempo) sono progettate per adattarsi al livello di abilità delle giocatrici in tutti i ruoli, alcune sono più adatte a determinate preferenze e stili di gioco. Ecco cosa offre ogni linea:

Nike Phantom: queste scarpe sono caratterizzate da una speciale texture con motivo in rilievo, progettata per dare alle giocatrici il massimo controllo e imprimere la massima rotazione alla palla. Il sistema di allacciatura asimmetrico, poi, migliora la precisione di tiri, passaggi e dribbling.