(Brassière) par Dina | Du style avec une brassière de sport

(Brassière) par Dina Asher-Smith
La brassière de sport portée par Dina Asher-Smith
(Brassière) par Dina, c'est la reine du sprint qui prend le pouvoir au royaume des brassières de sport. Cette semaine, Dina Asher-Smith a créé des looks complets à partir de ses brassières de sport Nike préférées et de sa propre garde-robe. Découvrez son carnet de style ci-dessous.
Brassière Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash et legging associés à un blazer en cuir et des talons
« C'était mon look préféré. J'adorais l'association de marron et de noir, avec l'imprimé de la brassière qui ressort. Parfois, quand je me mets sur mon trente-et-un, j'aime bien me lancer des défis pour sortir de ma zone de confort, et l'association de plusieurs couleurs fait partie de la liste de choses que je veux porter plus souvent. Je me dirige toujours naturellement vers des looks monochromes et je pourrais ne porter que ça toute la journée et tous les jours, en changeant juste légèrement de ton. Mais parfois, il faut bousculer tout ça ! Pour moi, ça a été de mélanger le marron et le noir. J'adorais l'imprimé audacieux de la brassière de sport et la manière dont cet imprimé était intégré au legging et accentuait la silhouette. Trop mignon ! »
Brassière Nike Indy Ultrabreathe avec un joli gilet et un dad jean
Ce sac à main, c'est le mien et je l'adore ! Je n'ai pas beaucoup de pièces rose layette, mais il fallait que je trouve quelque chose qui soit assorti au sac. Trop mignon ! C'est mon style de brassières de sport préféré. Ce n'est pas forcément celles avec lesquelles je cours, mais c'est un modèle super esthétique et vraiment confortable. J'adore la petite ouverture au milieu de la brassière de sport et j'adore les bretelles. Ça rend cette brassière vraiment confortable et efficace au niveau du maintien, mais ça lui donne aussi un look intéressant et sexy.
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