(Brassière) par Dina | Choisir une brassière de sport pour une amie

(Bra) by Dina Asher-Smith

Si vous êtes fan de (Bra) by Dina (la prise de pouvoir de la championne du monde au royaume des brassières de sport), vous avez dû remarquer que Dina Asher-Smith maîtrise le sujet. Elle porte une brassière de sport 6 jours par semaine, alors elle connaît parfaitement sa taille.



Mais qu'en est-il de ses amies ? Découvrez ce qui se passe lorsqu'elle habille quelqu'un d'autre pour changer.

