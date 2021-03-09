(Brassière) par Dina | Comment porter une brassière de sport

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Dernière mise à jour : 9 mars 2021

(Brassière) par Dina Asher-Smith

La brassière de sport portée par Dina Asher-Smith

(Brassière) par Dina, c'est la reine du sprint qui prend le pouvoir au royaume des brassières de sport. Cette semaine, Dina Asher-Smith a créé des looks complets à partir de ses brassières de sport Nike préférées et de sa propre garde-robe. Découvrez son carnet de style ci-dessous.

Brassière Nike Indy à col en V associée à un manteau, un short et des boots

C'est mon manteau « de bourgeoise » préféré. Je l'adore. Je l'ai acheté pour mon anniversaire en 2019 et je me sens tellement belle dedans. J'adorais aussi la brassière Indy, ce qui a donné ce look décontracté et confortable. Avec le manteau et la brassière, je me sentais à la fois belle et hyper protégée.

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Date de première publication : 9 mars 2021

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