3 entraînements sur piste pour améliorer ta vitesse

Pour améliorer son endurance aérobie, il est essentiel de faire de longs runs aérobies à allure constante, c'est-à-dire courir à une allure à laquelle on peut discuter sans perdre son souffle. Mais il est tout aussi important de s'engager dans des formats de séance plus courts et difficiles.

L'entraînement de vitesse est une forme de renforcement. Les intervalles de running courts à allure rapide (comme les sprints ou les tempo runs) sont des exercices anaérobies. Ils sollicitent les fibres musculaires à contraction rapide, qui permettent de produire des efforts brefs et puissants. L'entraînement anaérobie puise dans la capacité du corps à décomposer les glucides en l'absence d'oxygène.

En améliorant ta capacité anaérobie, tu augmentes le seuil à partir duquel tes muscles se fatiguent. Les séances d'entraînement sur piste ou de vitesse sont donc une excellente manière de te renforcer.

Comme les entraînements sur piste se composent généralement de courtes périodes de running intense, chaque intervalle est suivi d'un temps de repos généreux pour te permettre de bien récupérer avant l'intervalle suivant. Ce repos aide à maintenir un effort constant tout au long de l'entraînement. Le travail de vitesse se rapproche de l'entraînement HIIT, puisque les séances sur piste alternent souvent entre des intervalles de travail et de repos.