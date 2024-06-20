Le running est une activité populaire qui est bonne à la fois pour la santé physique et la santé mentale. Mais si tu cours tout le temps à la même allure, tu passes à côté des bienfaits qu'il y a à varier ton allure de running. En courant à ta vitesse maximale à chaque run, tu mets ton corps à rude épreuve et tu risques de te blesser.

La vitesse de course la plus rapide connue pour un humain est d'environ 44 km/h, une allure atteinte par le sprinteur Usain Bolt quand il a établi le record du monde du 100 mètres en 2009. Bien sûr, une personne lambda ne peut pas courir à une telle allure, ni même s'en approcher. Et même Usain Bolt n'a atteint cette vitesse que brièvement dans sa carrière. Courir à une telle vitesse n'est pas tenable. « Même les personnes qui ont l'habitude de courir ont besoin de beaucoup de runs lents et tranquilles », explique Dave Ridley, coach de running.

Le secret, c'est de varier son allure de running. C'est important pour tout le monde. « La raison principale pour laquelle on change d'allure selon les runs, c'est pour varier notre entraînement dans le but d'optimiser notre façon de courir et de pouvoir donner le meilleur de nous-même quand il le faut, que ce soit pour une course ou pour atteindre un objectif ponctuel », explique Lydia O'Donnell, coach de running.

Alors quelles sont tes allures de running optimales et comment les trouver ? Plusieurs coachs de running Nike, dont Dave Ridley et Lydia O'Donnell, expliquent ce processus et son importance.