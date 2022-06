Courir en vous fiant à vos sensations (ce qui est possible lorsque vous faites attention à l'effort perçu) vous permettra de déterminer si vos allures de running calculées pour la course (ou même pour vos runs quotidiens) sont vraiment adaptées. Si ce n'est pas le cas, vous devriez peut-être revoir vos objectifs d'allure pour votre prochaine course ou vos runs quotidiens.

« Commencez toujours par considérer l'effort, car celui-ci détermine l'objectif d'un run, et les chiffres suivront, explique le coach Bennett. Laissez les chiffres s'adapter à votre effort et à votre objectif. »

Une étude à petite échelle publiée en 2018 sur l'International Journal of Exercise Science suggère que courir en se fiant à ses sensations peut permettre de déterminer ses allures de running optimales. Dans cette étude, les runners et runneuses recevaient des commentaires. On leur disait, par exemple, qu'ils couraient à une allure plus lente que celle à laquelle ils étaient habitués. Certains ne recevaient aucun commentaire. L'objectif était de voir si cela avait une influence sur leur allure effective ou sur l'intensité de leur entraînement (autrement dit, courir en se fiant à leurs sensations).

Malgré ces commentaires (exacts ou non) ou l'absence de commentaires de la part de l'équipe de recherche, ainsi que la dissimulation des écrans des tapis de course, les participant(e)s ont naturellement ajusté (et maintenu) leur allure à un rythme proche ou identique à leur allure de running de prédilection, et ce sur quatre runs de 30 minutes sur tapis de course.