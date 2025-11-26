Les cinq bienfaits des étirements au quotidien selon les experts

Selon Marissa Miller, les étirements dynamiques impliquent de réaliser des mouvements dans leur amplitude complète. Ceux-ci permettent d'étirer à la fois les articulations et les ligaments sans avoir à maintenir une posture spécifique.

« Comme pour tout type d'exercices, le principe des étirements dynamiques est d'arriver progressivement à une amplitude de mouvement complète, en approfondissant le mouvement au fur et à mesure », précise l'entraîneuse.

Elle ajoute que, même s'il est possible qu'une personne habituée à s'étirer atteigne directement une amplitude de mouvement complète ou semi-complète sans difficulté particulière, une autre pourra choisir de réduire l'amplitude du mouvement en question pour limiter son impact sur les articulations qui supportent le poids du corps. Parmi les étirements à faible impact qui conviennent aux personnes débutantes, on peut citer les jumping jacks sans « jumping » : au lieu de sauter, écartez un pied puis l'autre tout en relevant et en abaissant les bras, sans forcer sur l'amplitude des mouvements.

Marissa Miller explique également qu'assouplir les articulations peut contribuer à les préparer (c'est-à-dire les lubrifier) en vue de l'entraînement. Toutefois il est important de noter que les articulations ne fonctionnent pas toutes de la même manière. « Certaines favorisent la mobilité, comme les articulations synoviales sphéroïdes au niveau de l'épaule (articulation gléno-humérale) et de la hanche, tandis que d'autres favorisent davantage la stabilité et le mouvement dans un seul plan de l'espace, comme le coude et le genou.

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« Lorsque vous réalisez des étirements dynamiques, vous appliquez le principe d'entraînement dit de spécificité, qui prépare vos muscles, articulations et ligaments à l'exercice en ciblant ces zones en particulier, indique-t-elle. Comme vos muscles sont froids avant de commencer la séance d'entraînement, mieux vaut vous en tenir aux étirements dynamiques afin d'éviter la déchirure. »

Autre raison pour laquelle il est bénéfique de réaliser des étirements dynamiques avant le sport : ceux-ci peuvent induire une augmentation de la température du corps, affirme Keri Gans, diététicienne agréée et professeure de yoga certifiée vinyasa. « Les fentes, les torsions de buste, la posture du chat-vache ou les cercles avec les bras sont des exemples d'étirements dynamiques. »

Les étirements statiques, enchaîne Keri Gans, consistent à maintenir une posture d'étirement pendant un certain temps (généralement 10 à 30 secondes). Ils sont à réserver en premier lieu à la récupération. « On réalise généralement ces exercices quand le corps est déjà chaud », ajoute-t-elle.

Parmi les exemples d'étirements statiques, on peut notamment citer celui qui consiste à passer une sangle autour du pied avec la jambe levée à la verticale en position allongée, ainsi que la posture anjaneyasana (fente basse) ou celle de l'enfant étiré.