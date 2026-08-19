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Sacs et sacs à dos pour femme

Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Sac à dos (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear RPM
Sac à dos (26 L)
110 CHF
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Sac à dos (32 L)
Matériaux recyclés
Nike Varsity Elite
Sac à dos (32 L)
94.95 CHF
Nike Aura
Nike Aura Sac à bandoulière (5 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à bandoulière (5 L)
40 CHF
Nike Aura
Nike Aura Sac à dos (24 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à dos (24 L)
70 CHF
Nike
Nike Sac à dos (21 L)
Meilleure vente
Nike
Sac à dos (21 L)
42 CHF
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 Sac à dos (20 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage Eugene 2.0
Sac à dos (20 L)
57 CHF
Nike Commute
Nike Commute Tote bag (20 L)
Dernières sorties
Nike Commute
Tote bag (20 L)
70 CHF
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Sac à dos (25 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage Sweep
Sac à dos (25 L)
57 CHF
Nike Heritage
Nike Heritage Sac à dos 2.0 (23 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage
Sac à dos 2.0 (23 L)
40 CHF
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Sac à dos (21 L)
Matériaux recyclés
Nike Elemental Premium
Sac à dos (21 L)
55 CHF
Nike
Nike Sac à dos (21 L)
Matériaux recyclés
Nike
Sac à dos (21 L)
42 CHF
NikeSKIMS
NikeSKIMS Sac banane à harnais pour femme
NikeSKIMS
Sac banane à harnais pour femme
120 CHF
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sac de sport de training (très petite taille, 24 L)
Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac de sport de training (très petite taille, 24 L)
40 CHF
Nike One
Nike One Sac à dos (25 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Sac à dos (25 L)
105 CHF
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sac à dos (taille moyenne, 24 L)
Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac à dos (taille moyenne, 24 L)
52 CHF
Nike Aura
Nike Aura Sac banane à imprimé floral (2 L)
Dernières sorties
Nike Aura
Sac banane à imprimé floral (2 L)
45 CHF
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Sac à dos (23 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage 2.0
Sac à dos (23 L)
42 CHF
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Sac à bandoulière (3 L)
Nike Heritage Premium
Sac à bandoulière (3 L)
57 CHF
Nike Academy Team
Nike Academy Team Sac à dos (30 L)
Matériaux recyclés
Nike Academy Team
Sac à dos (30 L)
50 CHF
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Sac à bandoulière (3 L)
Matériaux recyclés
ACG DAYMAX
Sac à bandoulière (3 L)
70 CHF
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Sac à chaussures
Nike x LEGO® Collection
Sac à chaussures
57 CHF
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sac à chaussures
Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac à chaussures
22 CHF
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sac de training (petite taille, 40 L)
Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac de training (petite taille, 40 L)
45 CHF
NikeSKIMS
NikeSKIMS Sac banane pour Femme
NikeSKIMS
Sac banane pour Femme
70 CHF

Sacs et sacs à dos pour femme : prête pour l'aventure

Organise tout ton équipement grâce à notre sélection de sacs à dos et sacs pour femme. Notre petit sac à dos pour femme est idéal pour un run avant le travail ou un entraînement après le bureau. Les compartiments intérieurs te permettent de séparer tes affaires propres des vêtements sales. Les poches à zip sécurisent tes petits objets de valeur. Pour les runneuses, nous proposons des sacs à bandoulière compacts où ranger des clés, un téléphone et des gels énergétiques. Un trek exigeant ou une nuit à la belle étoile en perspective ? Nos grands sacs à dos pour femme, résistants et légers, offrent une capacité de rangement importante.


Nos sacs à dos pour femmes multiplient les détails pratiques qui faciliteront ton programme d'entraînement. Les larges bretelles rembourrées et ergonomiques répartissent la charge afin d'assurer ton confort. Des poignées pratiques offrent également des options de transport supplémentaires. Si tu portes ton sac en extérieur, privilégie les finitions résistantes à l'eau qui protègent le contenu. Tu dois te déplacer avec tes affaires de sport et de bureau en même temps ? Des compartiments rembourrés te permettent de ranger ton ordinateur portable en toute sécurité.


Prépare-toi pour les matchs décisifs, les cours intensifs au studio et les entraînements exigeants grâce à nos sacs de sport pour femme. Leurs dimensions généreuses offrent assez d'espace pour tes raquettes, tapis et autres équipements indispensables. À l'intérieur, les multiples compartiments te permettent de tout organiser. Si tu t'entraînes sur gazon, ajoute un sac à chaussures qui protégera tes affaires de la boue. Notre gamme comprend des modèles rigides et souples de façon à répondre à tes préférences.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des sacs et sacs à dos pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge