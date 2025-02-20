Les 5 meilleures façons de récupérer après un run

Selon Leo Hipp, physiologiste de la performance chez Human Powered Health, récupérer commence par s'alimenter. Plus vite tu commenceras à faire le plein d'énergie après l'entraînement, plus vite tes muscles obtiendront les nutriments nécessaires pour se réparer et se reconstruire rapidement. « Ton corps brûle les glucides et les graisses pour en tirer de l'énergie, il est donc important d'en consommer après le sport », explique-t-il.

Jay Silva recommande de reprendre des forces 30 à 60 minutes après un run pour optimiser le processus de récupération. Il recommande aussi de préférer les glucides complexes aux glucides simples (céréales, jus de fruits…) pour reconstituer les réserves de glycogène (les glucides stockés dans le corps comme source d'énergie). « La patate douce, le riz ou les flocons d'avoine sont d'excellents choix de glucides complexes », précise Jay Silva.

L'apport en protéines joue aussi un rôle clé dans la récupération. « Bien que l'organisme ne brûle pas de protéines pour créer de l'énergie, les muscles en utilisent quand tu fais de l'exercice, explique Leo Hipp. Un apport suffisant en protéines favorise aussi la réparation et le développement des muscles. L'International Society of Sports Nutrition (ISSN) recommande de consommer un repas ou un encas protéiné de haute qualité dans les deux heures qui suivent la fin d'un entraînement. « Essaye de faire le plein d'énergie avec un rapport glucides-protéines de 3/1 ou de 4/1. Par exemple, un smoothie avec une banane et des protéines en poudre, suggère Jay Silva.

N'oublie pas d'ajouter des matières grasses saines à ton repas ou ton encas après l'entraînement. « Les bonnes graisses favorisent la récupération globale et aident à réduire l'inflammation, poursuit Raquelle Felder. Les oméga 3, en particulier, permettraient de lutter contre l'inflammation et les lésions musculaires après un entraînement. Le saumon, les graines de lin et certains fruits à coque comme les noix ne sont que quelques-uns des nombreux aliments naturellement riches en acides gras utiles pour combattre l'inflammation.