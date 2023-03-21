En quoi consistent les douleurs musculaires d'apparition retardée ?

D'après l'American College of Sports Medicine, les DOMS sont un des effets secondaires du processus de réparation des muscles.

Un exercice physique entraine la formation de déchirures microscopiques dans les muscles, un processus tout à fait normal et essentiel à la croissance musculaire. Quand ces déchirures se forment, ton corps lance le processus de récupération, qui se caractérise notamment par un gonflement et une inflammation des tissus musculaires. C'est cette inflammation qui entraine les courbatures, explique Matt Tanneberg, chiropracteur et spécialiste en force et conditionnement.

(Contenu apparenté : Comment apaiser les douleurs musculaires après un entraînement intense selon les spécialistes)

Les douleurs musculaires d'apparition retardée surviennent généralement quand on se lance dans une nouvelle discipline ou quand on effectue une séance plus intense que d'habitude : soulever des charges plus lourdes, effectuer plus de répétitions d'un exercice ou s'entraîner plus longtemps, par exemple. Tous ces efforts peuvent provoquer des douleurs musculaires d'apparition retardée.

Certaines parties d'un même exercice peuvent avoir des effets négatifs plus importants que d'autres sur les muscles. « On estime que la phase excentrique d'un exercice, parfois appelée phase négative, est une des principales causes de courbatures après un entraînement », explique Tom Biggart, diplômé en kinésithérapie et spécialiste en force et conditionnement. D'après une étude publiée en mai 2019 dans Frontiers in Physiology, ce phénomène s'expliquerait ainsi : pendant la phase excentrique d'un exercice, les muscles sollicitent moins de fibres musculaires. Les fibres qui travaillent sont donc soumises à un stress plus important.

Pour observer un mouvement excentrique, il te suffit de regarder quelqu'un courir ou marcher dans une descente. Ou bien, observe les muscles d'une personne pendant la phase descendante d'une flexion des biceps ou d'un squat. Insister sur ces exercices (ou effectuer plusieurs répétitions) engendre plus de douleurs musculaires qu'en insistant sur la phase concentrique (raccourcissement) ou isométrique (statique) d'un exercice.

En général, les DOMS se manifestent 12 à 48 heures après un entraînement et elles peuvent durer jusqu'à 72 heures.