Pourquoi essayer le yoga vinyasa

Jonah Kest compare le Vinyasa à de la méditation en mouvement, car il relie votre esprit et votre respiration par l'intermédiaire du mouvement.

« À la fin d'une séance de yoga, je me sens toujours plus léger qu'au début sur les plans physique et émotionnel, explique Jonah Kest. Cela permet de gagner en concentration, de devenir plus résilient d'un point de vue émotionnel et de se rapprocher de sa spiritualité. C'est incroyable de voir à quel point le simple fait de porter son attention sur ce qui se passe à l'intérieur de soi peut être bénéfique. »

Dans le cadre d'une étude de faible envergure menée en juin 2019 et publiée dans l'American Journal of Pharmaceutical Education, 17 étudiants ont suivi pendant six semaines un programme impliquant de suivre un cours de yoga Vinyasa de 60 minutes une fois par semaine. À la fin du programme, les étudiants étaient beaucoup moins stressés et anxieux, ce qui suggère que le yoga Vinyasa peut être efficace pour réduire le stress en tant que pratique de méditation et de pleine conscience.

Il a également été prouvé que le yoga Vinyasa contribuait à réduire le stress induit par l'arrêt de la cigarette. Une étude de faible envergure menée en janvier 2016 et publiée dans l'International Journal of Yoga Therapy a révélé que le fait de suivre deux fois par semaine un cours de yoga Vinyasa de 60 minutes comprenant des exercices de respiration et des techniques de relaxation aidait les participants à mieux gérer l'envie de fumer et le stress. Cela les aidait également à se sentir plus détendus et à être davantage conscients de leur corps.