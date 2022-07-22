Comment utiliser correctement un pistolet de massage

Le pistolet de massage est un excellent outil de récupération. Pour profiter de ses bienfaits (et éviter de se blesser), il est important d'apprendre à utiliser correctement un pistolet de massage avant de traiter les courbatures.

David Jou vous conseille de cibler la partie charnue du muscle (celle qui contient le plus de tissu musculaire) et le muscle dans sa longueur, en évitant les protubérances osseuses et les points d'ancrage. Cela peut contribuer à prévenir les sensations de gêne et les douleurs. De manière générale, Carly Graham Brady conseille d'utiliser uniquement un pistolet de massage sur les tissus mous ou aux endroits où vous avez beaucoup de masse musculaire, en évitant les os et les tendons.

Elle recommande plus précisément d'utiliser le pistolet sur les zones courbaturées ou tendues. Selon elle, il est bon d'éviter d'appliquer le pistolet de massage sur les os, car cela peut aggraver certaines blessures et pathologies comme les fractures.

Il peut être tentant de régler le pistolet de massage sur la puissance la plus forte, en particulier après quelques jours d'entraînement intense, mais le principe « no pain, no gain » (autrement dit pas de résultat sans douleur) ne s'applique pas aux pistolets de massage, précise David Jou. « Je conseille généralement aux athlètes de choisir une vitesse et une pression supportables et d'utiliser la douleur comme un indicateur pour déterminer la durée du massage, explique-t-il. Les bénéfices du pistolet de massage ne dépendent pas du réglage de l'intensité, mais plutôt du moment et de l'endroit où l'appareil est utilisé. »

Carly Graham Brady est du même avis que David Jou, et vous conseille également de vous fier à la manière dont vous tolérez le massage. Ne forcez pas sur la zone irritée, mais appliquez une lente pression de haut en bas et d'un côté à l'autre. Le fait d'utiliser différents angles peut permettre de décomposer le tissu de différentes manières, explique la kinésithérapeute.

Il n'y a pas de durée fixe à passer sur un groupe musculaire, mais Carly Graham Brady préconise de traiter doucement une zone et de commencer à passer à d'autres muscles lorsque vous ressentez un soulagement et un relâchement au niveau du muscle traité. L'utilisation d'un pistolet de massage pendant 10 minutes par jour en association avec des séances de massage ou de kinésithérapie peut vous aider à vous sentir mieux et à bouger mieux, précise Carly Graham Brady.

Si vous ne savez pas quelle tête (ou embout) utiliser, la kinésithérapeute explique que plus la zone à cibler est grande, plus l'embout choisi doit être grand. Plus la tête sera petite, plus le massage sera localisé. Pour éviter les douleurs, elle conseille de commencer avec un embout plus large pour voir ce que vous arrivez à supporter. Vous pourrez ensuite envisager d'utiliser un embout plus petit.