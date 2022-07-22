Comment utiliser correctement un pistolet de massage selon les kinésithérapeutes
Santé et bien-être
Des experts vous expliquent comment utiliser un pistolet de massage pour soulager immédiatement les douleurs musculaires.
Pour un entraînement cohérent permettant de rester en bonne santé, il faut du temps et de l'engagement. Et pour cela, il est important de donner la priorité au travail de récupération.
Il y a différentes méthodes et options de récupération à envisager. Du bain de glace classique à la thérapie de compression, il existe une multitude de méthodes vous permettant de rester au top de votre forme. L'une des options les plus pratiques et les plus courantes consiste à utiliser un pistolet de massage dans votre routine de préadaptation, de rééducation et de récupération quotidienne.
Les bienfaits des pistolets de massage
Vous avez probablement déjà vu des athlètes professionnels utiliser des pistolets de massage au bord du terrain ou même chez votre kinésithérapeute. Les pistolets de massage ressemblent souvent à une perceuse, avec un embout doux pouvant être appliqué sur les muscles courbaturés.
« Les pistolets de massage utilisent les effets de la thérapie par vibration et percussion pour réduire l'accumulation d'acide lactique et les douleurs musculaires d'apparition retardée (DOMS), en favorisant la circulation et en augmentant la température au niveau des tissus », explique David Jou, kinésithérapeute.
(Contenu apparenté : Faut-il s'entraîner quand on a des courbatures ?))
Les vibrations produites par le pistolet de massage sont plus fortes et plus rapides que celles pouvant être appliquées manuellement, précise Carly Graham Brady, kinésithérapeute.
L'un des avantages de l'utilisation d'un pistolet de massage, c'est qu'il permet de réduire les courbatures liées au sport et les courbatures de manière générale, explique David Jou. Selon Carly Graham Brady, un autre avantage réside dans la rapidité avec laquelle les pistolets de massage peuvent décomposer les tissus musculaires par rapport à un masseur ou un kinésithérapeute.
Comment utiliser un pistolet de massage
Le pistolet de massage est un excellent outil de récupération. Pour profiter de ses bienfaits (et éviter de se blesser), il est important d'apprendre à utiliser correctement un pistolet de massage avant de traiter les courbatures.
David Jou vous conseille de cibler la partie charnue du muscle (celle qui contient le plus de tissu musculaire) et le muscle dans sa longueur, en évitant les protubérances osseuses et les points d'ancrage. Cela peut contribuer à prévenir les sensations de gêne et les douleurs. De manière générale, Carly Graham Brady conseille d'utiliser uniquement un pistolet de massage sur les tissus mous ou aux endroits où vous avez beaucoup de masse musculaire, en évitant les os et les tendons.
Elle recommande plus précisément d'utiliser le pistolet sur les zones courbaturées ou tendues. Selon elle, il est bon d'éviter d'appliquer le pistolet de massage sur les os, car cela peut aggraver certaines blessures et pathologies comme les fractures.
Il peut être tentant de régler le pistolet de massage sur la puissance la plus forte, en particulier après quelques jours d'entraînement intense, mais le principe « no pain, no gain » (autrement dit pas de résultat sans douleur) ne s'applique pas aux pistolets de massage, précise David Jou. « Je conseille généralement aux athlètes de choisir une vitesse et une pression supportables et d'utiliser la douleur comme un indicateur pour déterminer la durée du massage, explique-t-il. Les bénéfices du pistolet de massage ne dépendent pas du réglage de l'intensité, mais plutôt du moment et de l'endroit où l'appareil est utilisé. »
Carly Graham Brady est du même avis que David Jou, et vous conseille également de vous fier à la manière dont vous tolérez le massage. Ne forcez pas sur la zone irritée, mais appliquez une lente pression de haut en bas et d'un côté à l'autre. Le fait d'utiliser différents angles peut permettre de décomposer le tissu de différentes manières, explique la kinésithérapeute.
Il n'y a pas de durée fixe à passer sur un groupe musculaire, mais Carly Graham Brady préconise de traiter doucement une zone et de commencer à passer à d'autres muscles lorsque vous ressentez un soulagement et un relâchement au niveau du muscle traité. L'utilisation d'un pistolet de massage pendant 10 minutes par jour en association avec des séances de massage ou de kinésithérapie peut vous aider à vous sentir mieux et à bouger mieux, précise Carly Graham Brady.
Si vous ne savez pas quelle tête (ou embout) utiliser, la kinésithérapeute explique que plus la zone à cibler est grande, plus l'embout choisi doit être grand. Plus la tête sera petite, plus le massage sera localisé. Pour éviter les douleurs, elle conseille de commencer avec un embout plus large pour voir ce que vous arrivez à supporter. Vous pourrez ensuite envisager d'utiliser un embout plus petit.
Dans quels cas utiliser un pistolet de massage
Étant donné la multitude d'outils et d'options de récupération disponibles, vous vous demandez probablement dans quels cas privilégier un pistolet de massage plutôt que d'autres options de récupération comme un rouleau en mousse ou un massage traditionnel. D'après David Jou, les pistolets de massage sont à utiliser lorsque vous n'avez pas accès à d'autres options de récupération sur le moment. « Mais il faut garder à l'esprit que les pistolets de massage ne sont que des outils et qu'ils ne sont pas destinés à remplacer des traitements traditionnels dispensés par un professionnel », précise-t-il.
Carly Graham Brady est du même avis et ajoute qu'un pistolet de massage doit être utilisé en concertation avec un professionnel comme un kinésithérapeute et en respectant les instructions de ce dernier. Elle explique également que les pistolets de massage sont d'excellents outils à utiliser entre deux séances de massage ou de kinésithérapie. Cela peut vous aider à entretenir vous-même l'intégrité de votre tissu musculaire en attendant la prochaine séance.
En cas de muscle froissé, de claquage ou de blessure, évitez d'utiliser un pistolet de massage à cet endroit, conseille Carly Graham Brady. Mais si vous avez besoin d'atténuer immédiatement et à court terme certaines courbatures, elle vous suggère d'utiliser le pistolet de massage en douceur autour de la zone qui vous fait mal pour éviter d'accentuer l'inflammation.
Quant au moment optimal pour l'utilisation d'un pistolet de massage, selon David Jou, c'est immédiatement après un entraînement, pour augmenter la circulation. Cela contribue à chasser l'acide lactique et les toxines des muscles et à réduire les courbatures liées à la pratique sportive. Il préconise également de refaire une séance le lendemain pour veiller à ce que les muscles restent détendus et mobiles. Toutefois, de récentes recherches suggèrent qu'un massage d'à peine cinq minutes avant le sport peut optimiser la souplesse, sans nuire aux performances musculaires.
Dans quels cas éviter d'utiliser un pistolet de massage
Il peut être tentant d'utiliser un pistolet de massage à chaque fois que l'on ressent une gêne, mais d'après les deux kinésithérapeutes, cette approche peut entraîner des douleurs, des blessures et une aggravation des symptômes. Si vous souffrez d'une blessure accompagnée de douleurs aiguës, de gonflements ou liée aux nerfs, David Jou conseille d'éviter de passer sur ces zones avec un pistolet de massage pour éviter des lésions à long terme.
Si vous ne savez pas comment utiliser un pistolet de massage au niveau du dos, ciblez les zones les plus musclées, évitez la colonne vertébrale, le cou et les structures osseuses profondes, préconise le kinésithérapeute.
De manière générale, si vous ne ressentez aucun soulagement ou que vos muscles ne se détendent pas, arrêtez d'utiliser le pistolet de massage et consultez un expert comme un kinésithérapeute, pour remonter à la source du problème et vous faire prescrire un programme personnalisé qui vous permettra de calmer les douleurs et la gêne ressenties, précise Carly Graham Brady.
En fin de compte, l'important est de mettre en place une routine de récupération qui soit la mieux adaptée à vous et à vos besoins, et de ne pas simplement suivre les tendances. Et si cette routine implique l'utilisation d'un pistolet de massage, songez à consulter un expert pour qu'il vous montre comme l'utiliser correctement, de manière à profiter de tous ses bienfaits.
Rédaction : Tamara Pridgett