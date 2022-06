Les exercices de type aérobie sont excellents pour maintenir l'ensemble de votre système cardiovasculaire en bonne santé, notamment votre cœur, vos vaisseaux sanguins et vos poumons.

Une étude de référence publiée dans la revue Annals of Epidemiology a d'ailleurs établi un lien entre une bonne santé cardiaque et une baisse du risque de maladies chroniques ainsi qu'une plus grande longévité et une meilleure qualité de vie.

Une autre raison de faire plus de cardio ? Ce type d'exercice physique peut vous aider à conserver un esprit vif, et même vous apporter un sentiment de bonheur. Un certain nombre d'études ont établi un lien entre la pratique d'exercices de type aérobie et une amélioration de la santé mentale, des performances au travail, de la fonction cognitive et de la qualité de sommeil.

Consultez l'article sur Les bienfaits de l'exercice physique sur la santé mentale. Puis songez à télécharger l'application Nike Training Club pour accéder à des entraînements créés par nos experts.