Zoek een store
Help
Bestelstatus
Verzending en levering
Retourzendingen
Maattabellen
Neem contact met ons op
Privacybeleid
Verkoopvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden
Stuur ons feedback
Join Us
Log in
Uitgelicht
Shop alle nieuwe producten
Bestsellers
Introductiekalender SNKRS
Must-haves voor het nieuwe schooljaar
Looks geïnspireerd op voetbal
Clubtenues
Shop iconen
Air Force 1
Air Jordan 1
Air Max
Dunk
Pegasus
Mercurial
Jordan
Shop alles van Jordan
Nieuw deze maand
Jordan Streetwear
Jordan Basketball
Jordan Golf
Jordan x PSG
Ontdek de wereld van sport
Voetbal
Hardlopen
Basketbal
Fitness en training
Golf
Tennis
Yoga
Dans
Skateboarden
Nieuwe releases
SNKRS introductiekalender
Retro hardloopsneakers
Must-haves voor het nieuwe schooljaar
Schoenen
Alle schoenen
Lifestyle
Nike By You
Kleding
Alle kleding
Tops en T-shirts
Hoodies en sweatshirts
Shorts
Trainingspakken
Broeken en tights
Jassen
Tenues en jerseys
Zwemkleding
Rugby
Accessoires en gear
Alle accessoires en gear
Tassen en rugzakken
Headgear
Sokken
Uitgelicht
Laat je inspireren: Nike Style By
Blijf de rest een stap voor
Leggings
Broeken
Matchende sets
Sport-bh's
Yoga
Teens
Air Max Home
Zomeressentials
Sportkleding
Broeken en leggings
Kids per leeftijd
Kids (7–15 jaar)
Kleuters (3–7 jaar)
Baby's en peuters (0–3 jaar)
Sokken
Populaire zoekopdrachten
Shop
Nike members krijgen gratis verzending en kunnen binnen 30 dagen gratis retourneren. Meer info Word member