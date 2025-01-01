Trainingspakken met hoodie: sterke basics zonder gedoe
Een trainingspak met hoodie is ideaal voor hardlopen, hiken of voetballen in het weekend, wat voor weer het ook is. We hebben oversized pasvormen die je zo over je kleding aantrekt. En jacks die je makkelijk opvouwt in een bijpassende zak. Zo neem je het jack overal mee naartoe. De waterafstotende afwerking en UV-bescherming houden je bovendien droog en beschermd.
Door het lichte materiaal van Nike Tech Fleece blijf je lekker warm, zonder dat je daarvoor een dikke jas hoeft te dragen. Het is zacht aan de binnenkant voor ultiem comfort. Onze trainingspakken met rits en elastische boorden houden warmte vast en zorgen dat alles goed blijft zitten. Let ook op handige details zoals verstelbare trekkoorden bij de zoom en de capuchon. Zo pas je de pasvorm naar wens aan. En in de ritszakken neem je waardevolle spullen zoals je portemonnee en sleutels veilig mee.
Verwacht je slecht weer? Blijf dan droog in een hoodie-trainingspak met Nike Storm-FIT technologie. Deze innovatieve stof is superlicht en toch wind- en waterafstotend. De hoge kraag en ritssluiting houden de warmte vast. Je bent ook goed tegen de regen beschermd met waterdichte naden en beschermstukken bij de rits. Sommige jacks zijn aan de achterkant wat langer. Zo is ook je rug beter beschermd.
Als je hardloopt, wil je het ook niet té warm krijgen in je trainingspak met hoodie. Kies daarom voor modellen met Nike Dri-FIT technologie. Die voert zweet af van je huid naar het stofoppervlak. Zo droog je sneller en blijf je comfortabel. Ventilatieopeningen met mesh op de rug zorgen voor een betere luchtcirculatie waar nodig. Wil je ultieme vrijheid? Kies dan voor hardloopjacks met mouwen die schuin zijn aangezet vanaf de hals. Dit voorkomt schuren onder de armen en geeft meer bewegingsvrijheid.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe je mee? Kies dan voor trainingspakken met capuchon met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.