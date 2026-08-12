Winterjoggingbroeken voor dames: ga voor warmte en comfort
Onze winterjoggingbroeken voor dames houden je lekker warm en zijn dus perfect voor een luie zondag, maar ook voor je warming-up op koude dagen. We hebben broeken die gemaakt zijn van slimme materialen, zoals Nike Therma-FIT. Deze stof is ontworpen om je natuurlijke lichaamswarmte vast te houden tussen de geborstelde vezels, zodat je lekker warm blijft zonder extra volume. Ook rekt het materiaal in alle richtingen, zodat niets je in de weg zit bij je volgende lunge, stretch of tackle. Bij ons vind je comfortabele modellen waarin je alle bewegingsvrijheid hebt en die je gemakkelijk over een legging kunt dragen als het echt koud is. Daarnaast hebben ze platte naden die irritatie voorkomen, zodat je langer intensief kunt sporten.
Is het tijd voor een trainingssessie in koud weer? Kies dan voor een gestroomlijnde winterjoggingbroek voor dames in een taps toelopend model. De elastische boorden houden de warmte binnen en de broekspijpen op hun plaats. Als je een statement wil maken, hebben we ook modellen met wijde broekspijpen en een hoge taille. Onze damesjoggingbroeken voor de winter zijn gemaakt van zachte stoffen met structuur en zijn net zo stijlvol in de sportschool als onderweg ernaartoe. De elastische taillebanden bewegen met je mee, voor een perfecte pasvorm die de hele dag comfortabel zit. Ook heb je je belangrijkste spullen altijd bij de hand in de steekzakken. In de hele collectie vind je onze iconische Nike Swoosh, die je kleding een premium uitstraling geeft. Vaak in een contrasterende kleur zodat hij extra opvalt.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor een winterjoggingbroek voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.