Trainingsleggings met hoge taille: extra stretch voor betere prestaties
Als jij voor het maximale wilt gaan, heb je sportkleding nodig die dat ook doet. Precies daarom hebben we high waist sportleggings. Die zijn namelijk gemaakt met uitgebreide bedekking om je te ondersteunen tijdens je training. In het assortiment vind je naast taillebanden met logo's ook panelen met structuur en compressie om spieren te helpen snel te reageren en snel weer te herstellen. Let op interne trekkoorden waarmee je de pasvorm aanpast voor extra comfort. Draag je een toekomstige sportheld in je buik? In zones geplaatst materiaal is ontworpen om mee te groeien met je buik, zodat deze mooi bedekt blijft.
Kies als het koud is voor een model met lange pijpen om de warmte vast te houden. Kortere stijlen zorgen voor een fris gevoel als het warmer wordt. En er zijn ook caprimodellen voor dagen die daar een beetje tussenin liggen. Extra soepele stof betekent dat onze sportleggings in alle richtingen met je meerekken, zodat niets je tegenhoudt om je doelen te bereiken. Bovendien zijn ze allemaal geslaagd voor de squattests zodat je zeker weet dat ze ondoorzichtig blijven en hun vorm niet verliezen.
Blijf koel en droog dankzij onze innovatieve Dri-FIT technologie. Deze voert zweet van de huid af zodat het sneller verdampt en je comfortabel kunt trainen. Het kwaliteitsvolle, lichtgewicht garen begint zijn leven als gerecyclede plastic fles, dus je trainingslegging met hoge taille draagt zijn steentje bij aan het verminderen van de afvalberg. Onze modellen hebben handige steekzakken die precies goed zijn voor een telefoon en aan de achterkant vind je zakken met ritssluiting die ideaal zijn voor je sleutels en andere waardevolle items. En met een scala aan kleuren, van neutraal tot opvallend, vind je zeker een legging met hoge taille die bij jouw stijl past.