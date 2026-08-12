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Sportleggings met hoge taille en tights

Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
€ 69,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Bestseller
Nike Universa
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Nike Zenvy
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprilegging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Zenvy
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 89,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8 legging met hoge taille en print zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8 legging met hoge taille en print zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 114,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
30% korting
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 64,99
Nike One
Nike One Caprilegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 44,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike One
Nike One Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille (66 cm)
NikeSKIMS Matte
Dameslegging met hoge taille (66 cm)
€ 129,99
Nike One
Nike One Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
Nike Zenvy
Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
€ 109,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
€ 34,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met hoge taille (8 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 74,99

Trainingsleggings met hoge taille: extra stretch voor betere prestaties

Als jij voor het maximale wilt gaan, heb je sportkleding nodig die dat ook doet. Precies daarom hebben we high waist sportleggings. Die zijn namelijk gemaakt met uitgebreide bedekking om je te ondersteunen tijdens je training. In het assortiment vind je naast taillebanden met logo's ook panelen met structuur en compressie om spieren te helpen snel te reageren en snel weer te herstellen. Let op interne trekkoorden waarmee je de pasvorm aanpast voor extra comfort. Draag je een toekomstige sportheld in je buik? In zones geplaatst materiaal is ontworpen om mee te groeien met je buik, zodat deze mooi bedekt blijft.


Kies als het koud is voor een model met lange pijpen om de warmte vast te houden. Kortere stijlen zorgen voor een fris gevoel als het warmer wordt. En er zijn ook caprimodellen voor dagen die daar een beetje tussenin liggen. Extra soepele stof betekent dat onze sportleggings in alle richtingen met je meerekken, zodat niets je tegenhoudt om je doelen te bereiken. Bovendien zijn ze allemaal geslaagd voor de squattests zodat je zeker weet dat ze ondoorzichtig blijven en hun vorm niet verliezen.


Blijf koel en droog dankzij onze innovatieve Dri-FIT technologie. Deze voert zweet van de huid af zodat het sneller verdampt en je comfortabel kunt trainen. Het kwaliteitsvolle, lichtgewicht garen begint zijn leven als gerecyclede plastic fles, dus je trainingslegging met hoge taille draagt zijn steentje bij aan het verminderen van de afvalberg. Onze modellen hebben handige steekzakken die precies goed zijn voor een telefoon en aan de achterkant vind je zakken met ritssluiting die ideaal zijn voor je sleutels en andere waardevolle items. En met een scala aan kleuren, van neutraal tot opvallend, vind je zeker een legging met hoge taille die bij jouw stijl past.