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Hoge Taille Fitness en training Shorts

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Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
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Nike Universa
Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
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Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
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Nike One
Nike One Geweven trainingsshorts met hoge taille voor meisjes
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Nike One
Nike One Caprilegging met hoge taille voor dames
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
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NikeSKIMS Matte Damesshorts met hoge taille (8 cm)
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (5 cm)
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
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Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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Nike Pro Fleece Dri-FIT shorts voor meisjes
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met print en hoge taille (7,6 cm)
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NikeSKIMS Satin Shine Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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Nike One Dri-FIT bikershorts voor meisjes (13 cm)
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NikeSKIMS Matte Damesshorts met print (13 cm)
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