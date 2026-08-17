Witte tennisrokjes: speel vol vertrouwen
Speel om te winnen in onze high-performance witte tennisrokjes en tennisjurkjes. Al de jaren zeventig maken we innovatieve sportkleding voor op de tennisbaan. Deze ervaring zie je terug in ons assortiment van nu.
Dankzij lichtgewicht stoffen zijn onze witte tennisjurken en tennisrokjes heel flexibel. Zo kun je in alle vrijheid bewegen. Kies voor kleding die gemaakt is met Nike Dri-FIT technologie. Deze technologie voert zweet af. Hierdoor blijf je comfortabel bewegen, zelfs in het heetst van de strijd. Ga voor extra ventilatie terwijl je speelt op zoek naar witte tennisjurkjes met uitsparingen aan de achterkant. Nike tennisrokjes met plooien van mesh houden je ook koel tijdens tennissessies bij warm weer.
Maak een statement op de baan met strakke strepen of gedurfde printjes. Of kies voor een klassieke look met een frisse, witte outfit. Je vindt ook verschillende pasvormen: van strakke kleding tot luchtige designs met een hoge taille.