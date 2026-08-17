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Witte tennisrokjes en tennisjurkjes

(10)
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT tennisjurk
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT tennisjurk
€ 74,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT rechte tennisrok
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT rechte tennisrok
€ 54,99
NikeCourt Dri-FIT Victory
NikeCourt Dri-FIT Victory Tennisrok voor meisjes
Gerecyclede materialen
NikeCourt Dri-FIT Victory
Tennisrok voor meisjes
€ 34,99
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT tennisrok met plooien
Gerecyclede materialen
NikeCourt Advantage
Dri-FIT tennisrok met plooien
€ 74,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisrok
Gerecyclede materialen
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisrok
€ 84,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT ruimvallende tennisrok
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT ruimvallende tennisrok
€ 49,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisjurk
Bestseller
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisjurk
€ 129,99
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT tennisjurk
Gerecyclede materialen
NikeCourt Advantage
Dri-FIT tennisjurk
€ 84,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT tennisrok met hoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT tennisrok met hoge taille
€ 59,99
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT tennisrok met hoge taille
Gerecyclede materialen
NikeCourt Advantage
Dri-FIT tennisrok met hoge taille
30% korting

Witte tennisrokjes: speel vol vertrouwen

Speel om te winnen in onze high-performance witte tennisrokjes en tennisjurkjes. Al de jaren zeventig maken we innovatieve sportkleding voor op de tennisbaan. Deze ervaring zie je terug in ons assortiment van nu.

Dankzij lichtgewicht stoffen zijn onze witte tennisjurken en tennisrokjes heel flexibel. Zo kun je in alle vrijheid bewegen. Kies voor kleding die gemaakt is met Nike Dri-FIT technologie. Deze technologie voert zweet af. Hierdoor blijf je comfortabel bewegen, zelfs in het heetst van de strijd. Ga voor extra ventilatie terwijl je speelt op zoek naar witte tennisjurkjes met uitsparingen aan de achterkant. Nike tennisrokjes met plooien van mesh houden je ook koel tijdens tennissessies bij warm weer.

Maak een statement op de baan met strakke strepen of gedurfde printjes. Of kies voor een klassieke look met een frisse, witte outfit. Je vindt ook verschillende pasvormen: van strakke kleding tot luchtige designs met een hoge taille.