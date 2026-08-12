Winterhoodies en wintersweaters voor dames: blijf lekker warm in isolerende kleding
Van koude ochtendwandelingen tot warming-ups langs de zijlijn, onze wintersweaters voor dames zitten heerlijk comfortabel. We maken ze van innovatieve stoffen die je warm houden zonder te verzwaren. Dan hebben we het over fleece met een gladde buitenkant en geborstelde binnenkant, die je natuurlijke lichaamswarmte vasthoudt tussen de vezels. Het resultaat? Je blijft comfortabel en kunt je helemaal concentreren op de uitdagingen die voor je liggen. Platte naden verminderen irritatie, zodat je langer door kunt gaan.
Houd je van laagjes? Kijk dan eens naar onze ruimste pasvormen met opvallende details, zoals oversized zakken. Of kies voor een slimfit hoodie voor een gestroomlijnde look. Casual sweaters zijn perfect als extra laagje met een relaxte uitstraling. Bekijk ook de winterhoodies met onze iconische Nike Swoosh als teken van topkwaliteit.
Onze winterhoodies voor dames zijn perfect voor je warming-up. Als je spieren goed warm zijn, raak je minder snel geblesseerd. Dan kun je dus alles uit de kast halen. Boorden en zomen met stretch houden de warmte vast en zorgen ervoor dat je kleding goed blijft zitten tijdens het trainen. Kies voor een dameswinterhoodie met een verstelbare capuchon voor extra bescherming bij koud weer. Er zijn ook modellen met een volledige ritssluiting waarmee je de luchtcirculatie gemakkelijk aan kunt passen aan wisselende omstandigheden. Daarnaast zijn praktische zakken ideaal om je handen warm te houden en je belangrijkste spullen veilig mee te nemen.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor een dameswintersweater met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.